Ana Obregón está volcada en su faceta de abuela-madre de Anita, además de en su trabajo y promoción del libro de su hijo. Aunque el recuerdo de Aless no le abandona nunca, la actriz ha rehecho su vida gracias a la llegada de la pequeña. Y no puede ser más feliz. Sin embargo, su nombre ha vuelto a resurgir con fuerza a propósito del nuevo documental sobre los Beckham que se ha estrenado este miércoles 4 de octubre en la plataforma de streaming. Todo por el 'affaire' que mantuvo con David Beckham cuando jugaba para el Real Madrid y el posterior encontronazo con su mujer, Victoria, en un gimnasio de la capital. "Eres una Barbie de geriátrico", fueron algunas de las palabras que le dedicó la ex Spice Girl, según la rumorología patria. O no. Te contamos la verdad de lo que sucedió.

Parece que Netflix se ha empeñado en sacar una docuserie por cada rostro conocido que existe. Ahora le ha tocado el turno a una de las familias más mediáticas del panorama internacional: los Beckham, capitaneados por David y Victoria. En este se desvelan episodios tan polémicos como la infidelidad del exfutbolista con Rebecca Loos. Es la primera vez en décadas que la excantante y ahora diseñadora ha roto su silencio sobre el romance de su marido con su asistenta personal, que copó todas las portadas de aquel momento. "Fue la peor época de mi matrimonio", ha confesado la Spice pija.

David y Victoria se trasladaron a España en 2003, donde vivieron escasos cuatro años, hasta 2007. Poco tiempo en comparación con la cantidad de titulares que se publicaron sobre ellos. Pero, sin duda, si hubo uno que interesó especialmente en nuestro país ese fue el que protagonizó Ana Obregón. Una historieta que la bióloga ha ido aireando en pequeñas dosis, aunque nunca se ha pronunciado al respecto con todas las de la ley.

Ana Obregón, traicionada por su exjefe de seguridad que también trabajaba para David Beckham

Todo sucedió en 2005, cuando la familia Beckham llevaba dos años viviendo en la capital. Parece que un encuentro fortuito entre Ana Obregón y David en el madrileño hotel Santo Mauro prendió la chispa de la atracción entre ellos. Él había acudido al citado hotel para realizar unas gestiones. Ana, por su parte, se alojaba en el exclusivo hospedaje a la espera de que terminasen unas obras en su residencia.

Fue el exjefe de seguridad de Ana y David quien desveló los pormenores de sus encuentros en la extinta revista 'Sopresa' a golpe de talonario. Delfín Fernández, como se llama, contó entonces que a ambos les presentó el manager del jugador y que a ella "solo le hicieron falta algunas monerías y bailar delante de él para obtener su atención”. Pero el exempleado no se quedó ahí con sus incendiarias declaraciones. Aseguró que David durmió con Ana Obregón en dos ocasiones, en la habitación del hotel donde ella se estaba quedando.

El momentazo entre Victoria Beckham y Ana en el gimnasio

Sobre las visitas del exjugador a la habitación de Ana, Delfín Fernández reveló en la citada entrevista cómo era el modus operandi de la pareja para que no les pillaran. “Nosotros le dejábamos dentro… De madrugada lo preparábamos todo para sacarle de manera que el personal del hotel no se diera cuenta”, declaraba.

La historia dio un giro surrealista cuando la mujer de David Beckham se inscribió en el mismo gimnasio al que acudía Ana, el Zagros de Madrid. Una información que confirmaría años después la propia actriz. "Victoria se acercó a mí y me llamó de todo menos bonita. Se enfadó porque su marido no paraba de mandarme mensajes y yo le contestaba. Me dijo que era una Barbie de geriátrico”. En una entrevista de 2019 en 'Aquellos maravillosos años', presentado por Toñi Moreno, Ana Obregón habló sobre su idilio con el exjugador del Real Madrid, aunque sin confesar explícitamente todos los pormenores. Los besos de Beckham son maravillosos. Fíjate si hace años y todavía me acuerdo", sentenció, dejando entre ver que todo lo que se publicó en su momento eran más que rumores.