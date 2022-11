Ana María Aldón no gana para sustos. La mujer de José Ortega Cano tuvo que pasar la noche en urgencias debido a un accidente doméstico. La diseñadora acudió a un hospital madrileño pasadas las 21:00 horas y fue acompañada por el torero. Esta mañana ha vuelto al médico porque sentía distintas molestias.

La noticia ha sido confirmada por el programa ‘Fiesta’, espacio en el que colabora habitualmente la andaluza. Aunque no han detallado lo que le ha ocurrido exactamente, sí que han explicado que el incidente se produjo por la noche en la vivienda del matrimonio. La andaluza tuvo que acudir a un centro médico de forma urgente. Lo hizo junto al que sigue siendo su marido, Ortega Cano, quien no se separó de su lado en ningún momento. El matrimonio, que continúa viviendo bajo el mismo techo, se encuentra en pleno proceso de divorcio. Durante la mañana del sábado, la expareja se dejaba ver acudiendo a un partido de fútbol junto al hijo que tienen en común, José María, de 9 años. Ambos derrocharon buena sintonía en ese momento.

Una etapa complicada para Ana María Aldón

Este accidente doméstico que ha sufrido Ana María Aldón se produce en un momento delicado de su vida. La diseñadora se encuentra en proceso de divorcio del torero después de diez años de relación. Ambos confirmaron la noticia hace dos semanas después de meses copando titulares por su crisis sentimental. «El acuerdo (de divorcio) no está firmado ni redactado. Estamos en el camino, en el proceso. No se ha firmado», señalaba la andaluza. También subrayaba que ambas partes tenían intención de que fuese un proceso amistoso. «Estamos bien y es de lo que se trata. Que el niño esté totalmente ajeno a cualquier cosa».

Ana María Aldón comienza un nuevo capítulo de su vida y ahora se encuentra en la búsqueda de un nuevo hogar. Quiere encontrar una vivienda en las inmediaciones donde ahora reside con el torero en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. «Cerca del colegio no me puedo quedar porque no me lo puedo permitir. Me iré dentro de un radio que no esté a más de 20 minutos en coche del colegio o la casa de su padre«.