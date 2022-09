En pleno ojo del huracán por las desavenencias familiares y su crisis matrimonial con José Ortega Cano, Ana María Aldón ha dado un golpe en la mesa. La andaluza ha reconocido que hay ciertas informaciones que han circulado durante los últimos días que le afectan personalmente y lanza una advertencia: responderá alto y claro este domingo. «Nadie sabe lo que voy a hablar. Solamente lo sé yo». ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!

La colaboradora no ha faltado al desfile de Ágatha Ruiz de la Prada durante la Mercedes Benz Fashion Week. Un acto en el que ha explicado que no está al «cien por cien». Sin embargo, sí que ha recuperado la fuerza que hace meses le faltó, motivo por el que decidió apartarse durante unas semanas de su puesto de trabajo en televisión. Ahora, Ana María Aldón explica que tiene cosas que responder y lo hará durante su próxima intervención en el programa ‘Ya es verano’. «No he tenido mucho tiempo para pensar, porque cada vez me entero de cosas nuevas».

Un momento difícil para Ana María Aldón

La diseñadora ha recibido recientemente la visita de su familia, una gran dosis de energía en un momento complicado a nivel personal. Su crisis sentimental lleva meses copando titulares en la prensa. Además, parece que el matrimonio no consigue acercar posturas a pesar de que se ha dejado ver recientemente juntos con motivo de la vuelta al cole del hijo que tienen en común, José María. Las declaraciones vertidas por los distintos miembros de la familia están acrecentando el problema, también la exposición mediática. Tendremos que esperar para escuchar las nuevas declaraciones de Ana María en medio de una etapa muy delicada de su vida.