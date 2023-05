Ana Guerra, acusada de racista: “Un marroquí robó mi bolso”

Ana Guerra se ha convertido en la inesperada protagonista en las redes sociales. No ha sido el lanzamiento de un nuevo tema o la promoción de un nuevo proyecto profesional lo que ha hecho estar en boca de todos, sino una publicación donde ha revelado que ha sufrido un robo y por la que ha sido tildada de racista. La cantante ha disfrutado de unos días en Barcelona para recargar las pilas de cara a los meses que vienen de mucho trabajo. Sin embargo, durante su estancia en la Ciudad Condal sufrió un altercado: un hombre le robó su bolso aunque finalmente pudo recuperarlo.

La tinerfeña ha compartido a través de su perfil de Instagram algunas imágenes de este viaje. Sin embargo, nada hacía presagiar que presumir de su estancia en Barcelona le iba a costar convertirse en el centro de las críticas. El problema ha venido cuando al contar lo ocurrido al convertirse en víctima de un robo ha señalado a un chico de Marruecos como el artífice de este hurto y dar nacionalidad a la persona que sustrajo su bolso. "Este día mientras me sacaba estas fotos un marroquí robó mi bolso y mientras lo metía en su mochila @lalias3 se lo pidió amablemente (con cara de mala leche) y me lo devolvió. Así que, gracias cariño por las fotos y el bolso", ha explicado junto a tres fotos en Instagram.

Ana Guerra se convierte en el centro de las críticas al desvelar la nacionalidad de la persona que la robó

“En qué momento te pareció normal añadir la nacionalidad de la persona que te robó si no es con malas intenciones”, “La típica: No soy racista, pero me robó un marroquí”, “Como sabías que era de Marruecos y no de Algeria o Túnez? De verdad, que vergüenza. No entiendo cuál es tu objetivo poniendo esto, pero es ridículo” o “Si fuese un español no lo pondrías”, han sido algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación que ha compartido Ana Guerra en la que cuenta lo ocurrido durante una sesión de fotos en Barcelona. Una publicación que no tardó en hacerse viral y que hizo que la artista se convirtiera en el centro de todas las críticas.

La que fuera concursante de 'Operación Triunfo' cambió el texto de su publicación omitiendo ya que era marroquí

Tras ver su metedura de pata y ser consciente de que se había convertido en el centro de la polémica, la extriunfita no dudó en cambiar el texto de su batería de imágenes omitiendo la nacionalidad de la persona que intentó robarle. "Este día mientras me sacaba estas fotos un chico robó mi bolso y mientras lo metía en su mochila @lalias3 se lo pidió amablemente (con cara de mala leche) y me lo devolvió. Así que, gracias cariño por las fotos y el bolso", son las palabras que actualmente puedes ver en su perfil de Instagram. Sin embargo, las capturas del mensaje original corren como la pólvora por la red social del pajarito y Ana Guerra todavía sigue estando en el centro de la polémica por su desafortunado comentario en una red social.