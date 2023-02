Álvaro Vargas Llosa responde sobre Isabel Preysler: "No tenemos el menor interés"

Mario Vargas Llosa ha reaparecido este jueves en Madrid, donde tenía previsto acudir a un compromiso profesional. El Premio Nobel de Literatura se le ha podido ver en la estación del AVE acompañado de Álvaro Vargas Llosa, uno de sus vástagos. Y, una vez más, se le ha preguntado por Isabel Preysler. El escritor ha procurado no responder, pero antes de que lo hiciera ha intervenido su hijo. "Vamos a reunirnos con un grupo de personas, lo siento muchísimo. No tenemos tiempo", ha dicho al toparse con la prensa. El hijo del escritor se mostraba algo tenso cuando ha salido el tema de su extinta relación con la socialité: "No molesten por favor. No molesten. Tenemos cosas importantes que hacer, gente que nos está esperando y mucho trabajo ¿vale? Las cosas que a ustedes les interesan a nosotros no nos interesan para nada ¿vale? No tenemos el menor interés ¿vale?".

Vídeo: Europa Press

Mario se ha mostrado bastante amable ante las preguntas por el encuentro literario al que asistirá: "Bueno, esta es una reunión literaria, sí. Incluso ha bromeado sobre su estupendo estado físico. Eso sí, el mutismo ha sido total cuando se le ha preguntado por su relación con su ex y madre de sus tres hijos, Patricia Llosa. Tampoco han querido hablar del reportaje junto al rey Juan Carlos en una prestigiosa revista francesa. Relajado y sonriente, el hispanoperuano ha puesto rumbo a Málaga para inaugurar el II Festival Literario Escribidores de América y de Europa. Se trata de un evento literario muy especial para él, ya que es uno de sus impulsores de la iniciativa. Hace un año acudió a esa cita acompañado de Isabel Preysler, y en esta ocasión va acompañado de su hijo Álvaro.

A primera hora de la mañana, Mario abandonaba su residencia en el centro de Madrid para coger un tren en la estación de Atocha y visitar, por primera vez desde su ruptura con la madre de Tamara Falcó, una de sus ciudades favoritas de nuestro país y en la que tantas veces han presumido de su felicidad. Y donde ha veraneado durante décadas, cuando estuvo casado con Patricia Llosa.

Han pasado ya dos meses desde que Mario Vargas Llosa rompiera con Isabel Preysler. En este tiempo, los hijos del escritor han tomado partido a favor de sus padres y, tal como adelantó SEMANA, han hecho todo lo posible por favorecer una reconciliación entre ambos. Prueba del férreo que han dado a su familia son las palabras que dedicó Álvaro Vargas Llosa a su madre el día que su progenitor ingresó en la Academia Francesa. "A nadie deben mi padre y su obra tanto como a ella. Mi padre lo ha proclamado muchas veces en público, nos lo repite a menudo en privado. Nadie merecía estar en primera fila más que ella. La mujer de su vida, dicen los cursis. No sólo los cursis. Los inmortales también", escribía. Todo un zasca a Isabel Preysler, de la que ahora ha dejado claro que no quiere saber "nada".