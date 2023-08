Almudena Cid emociona con su discurso en la despedida de Paloma del Río

Ha llegado el día. Este domingo, 27 de agosto, Paloma del Río se ha despedido de la audiencia tras 37 años y medio de carrera en la radiotelevisión pública española. La mítica periodista ha sido la voz de los deportes minoritarios del ente público. En su última retransmisión, con motivo del Mundial de Gimnasia Rítmica en Valencia, su compañera, Almudena Cid, le ha querido decir adiós con un emotivo discurso sobre la figura de uno de los rostros más longevos de TVE.

Vídeo: Teledeporte

Agarrándola de la mano y con un nudo en la garganta, Almudena Cid quería rendirle un gran homenaje a Paloma del Río en su despedida de las retransmisiones del ente público. Con su discurso, la exgimnasta ha conseguido emocionar a todos, incluyendo a la propia periodista. "Ha llegado el momento de que cierres el micrófono y cuelgues los cascos pero antes permíteme que te diga algo. De alguna manera con tu voz nos haces recordarnos aquella dura travesía que fuimos capaces de sostener. Si algo te define a ti es el rigor, la profesionalidad, la espontaneidad, la naturalidad, el compromiso y la igualdad. Y con todos estos valores has contribuido a hacer un mundo mejor y una mejor sociedad", decía a punto de llorar.

Paloma del Río, completamente emocionada, ha dado las gracias a su compañera y a los espectadores que han seguido con ella las narraciones de patinaje, gimnasia y otros deportes durante tantos años. "Y como dice Lope de Vega: ‘Yo me voy, señora mía, yo me voy, el alma no’. Así que con esto vamos a cerrar. Yo les agradezco siempre la fidelidad que han tenido con esta casa, con Teledeporte, con los deportes minoritarios, con el olimpismo. Muchísimas gracias, se lo agradezco de todo corazón durante toda esta travesía", decía emocionada la periodista. Vea el vídeo para vivir el emocionante momento.

