Alessandro Lequio, fulminante contra Tamara Falcó: "Es una lianta y una caprichosa"

El aspecto físico de Tamara Falcó se ha convertido en objeto de debate. La socialité y los kilitos de más que ha cogido en las últimas semanas es algo sobre lo que colaboradores como Bibiana Fernández o Alessandro Lequio han hablado de manera abierta y sin ningún tipo de tapujos. Este lunes, el italiano compartía sus opiniones sobre el sobrepeso de la aristócrata con estas palabras: "El perímetro de Tamara es el doble del de su madre. Eso tiene repercusión en la elección del traje de novia, ya que ella muy a disgusto con sus formas". Apenas un día después -este martes- ha vuelto a hacer un repaso a conciencia sobre ella. "Veo mal que diga que trabaja con un diseñador y luego a la hora de la verdad encargue a otros su vestido de novia", ha arrancado diciendo. "Se ha convertido en una lianta, en una persona que antepone el dinero a otras cosas".

"Íñigo Onieva se ha dado cuenta de que Tamara Falcó no es Santa Bernardita"

"La sensación que tengo es que Íñigo Onieva se ha dado cuenta de que ella no es Santa Bernardita", añadía Lequio ante las cámaras. "A él ella la está sorprendiendo también para mal". Al prometido de Tamara también le han caído reproches por parte de Lequio. Considera que no este se ha dejado llevar por un afán ganar dinero el día de su boda: "Elegir entre la elegancia de un diseño o la rentabilidad de un diseñador que firme el modelo... La gente normal, la gente seria y la gente que se viste por los pies tiene un traje de toda la vida. Eso es lo que hace la gente de bien". Por último, zanjaba: "El gran pecado de todo esto es que es una señora caprichosa que piensa que todo el mundo tiene que estar soltando euros mientras baila".

No es la primera vez que Lequio lanza duras palabras sobre la hija de Isabel Preysler. Hace apenas una semana se posicionaba a favor de la firma vasca de vestidos nupciales Sophie et Voilà y cargaba contra la aristócrata. "En las últimas conversaciones manifestaban su resistencia a las exigencias de la marquesa, y esta, como se cree el ombligo del mundo, pensaba que por hacerse conocidos iban a tragar con todo lo que ella dijera. La marca está consolidada y es solvente que ha hecho un ejercicio de dignidad", sentenciaba. Según el colaborador, "cada diseñador tiene su impronta y no renuncia a eso. Tamara no es esa tontita que conocemos a través de las cámaras. De tontita no tiene nada". Es evidente que no simpatiza con Tamara Falcó, a la que no suele verle el lado bueno. Cree que es una mujer arrogante y "una tía importante con exigencias".