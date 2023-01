Están siendo unos días complicados para el clan Campos después de que Kiko Hernández asegurara que Gustavo, el chófer, estaba traicionando a toda la familia y estaba haciendo grabaciones para algún día poder venderlas. A este respecto, Alejandra Rubio ha querido dar su punto de vista y ha acusado al colaborador de ‘Sálvame’ de ser él el que está detrás de las grabaciones.

Alejandra Rubio no se fía de Kiko Hernández y tiene muy claro que va a defender a Gustavo de todas las acusaciones vertidas sobre él. “Yo sí me fío de Gustavo, y no me creo todo lo que se está diciendo, no sé si eso es 100% real. Es una historia complicada y depende de cómo lo mires. Todos, en algún momento de la vida, podemos desahogarnos con ciertas personas, pero esto hay que hacerlo con amigos íntimos o la familia”, ha reflexionado Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos hace hincapié en que siempre ha sabido que en algún momento iba a surgir la polémica con Kiko Hernández y no se muestra sorprendida con que el colaboradora haya sacado tanta información a la luz.

“Kiko ha traicionado a un amigo, o supuesto amigo (Gustavo) y se lo dije a Gustavo en su día. Si tú, en algún momento, le cuentas a alguien con quien tienes confianza algo, yo por lo menos no le hago eso a mis amigos”, admite. A pesar de todo, Alejandra Rubio sigue confiando en Gustavo y hace público que ambos han tenido una conversación, aunque no quiere revelar el contenido. El chófer de María Teresa Campos lo está pasando mal y la nieta de la veterana comunicadora le ha aconsejado que tome medidas. «Si esas grabaciones existen, quiero creer que hay algún motivo por el que él graba. No creo que Gustavo vaya a vender a mi familia por dinero, no pongo la mano en el fuego por nadie, pero diría que no. Si pasara, se me caería con todo el equipo. Sería una gran decepción para mí que se sentara en un plató para ir contra nosotras. Claro que sabe muchas cosas, lleva 34 años con mi abuela”, insistía la joven.

Desmiente a Kiko Hernández

Este viernes, Kiko Hernández se sentaba en el ‘Deluxe’ y se sometía al polígrafo de Conchita. Era entonces cuando el colaborador contaba que Gustavo tuvo que prestarle dinero a María Teresa Campos y también sacaba a la luz que esta última estuvo un año sin pagarle su sueldo. Esto lo desmiente de forma categórica Alejandra Rubio, quien se lleva las manos a la cabeza por tener que responder a cosas que no le corresponden. «Que Gustavo le ha dejado dinero a mi abuela es falso. Y si ha dicho eso, no entiendo el porqué. Lo de que estuvo un año sin pagarle también es falso. Lo que pasa es que me toca responder por cosas que no tienen nada que ver conmigo», aseveraba.