Alejandra Onieva ha sido una de perjudicadas de la reconciliación de Íñigo Onieva y Tamara Falcó. La hermana del empresario ha salido como cada día a hacer algunas gestiones por Madrid y durante su paseo ha tenido varios acompañantes. Y es que la prensa se ha acercado hasta ella para hacerle algunas preguntas. Ella ha reaccionado de una manera muy llamativa, mostrándose de lo más aturdida.

La familia de Onieva vuelve a estar en el foco de la noticia después de que se conociera que el empresario ha tomado la decisión de darse una segunda oportunidad. Alejandra no ha querido desvelar si finalmente va a haber boda entre su hermano y la hija de Isabel Preysler: «Oye, por favor, parad», ha declarado rotunda. Además, no da su opinión acerca de si le parece bien o mal la reconciliación. La joven asegura que su familia nunca ha hablado sobre ese tema y así se seguirá manteniendo: «Pero, ¿no veis que nosotros no decimos nada? Es que no lo entiendo».

La sorprendente reacción de Alejandra Onieva cuando le preguntan por su hermano

Vídeo: Europa Press.