Albert Rivera se derrumbó ante el ataúd de su padre antes de incinerarle

El pasado domingo, 20 de agosto, la vida azotó con fuerza a Albert Rivera. El que fuera dirigente de Ciudadanos tuvo que hacer frente a la muerte de su padre a los 71 años de edad en Málaga a consecuencia de un problema derivado del corazón. Un durísimo varapalo que caía como un jarro de agua fría sobre el que fuera político, que ahora ha tomado la palabra en sus redes sociales para protagonizar una bonita dedicatoria hacia su progenitor en la que ha hecho referencia al momento en el que tuvo que despedirse de él de manera definitiva.

Aunque ya se había visto la expresión de dolor con la que Albert Rivera contaba en los aledaños del tanatorio de La Axarquía, en Marbella, poco o nada se sabía sobre lo que había sucedido dentro de éste. Y es que, tal y como ha revelado el ex de Malú, él mismo no pudo evitar derrumbarse al ver el ataúd de su padre instantes antes de que su cuerpo fuera incinerado: “Hoy, dos días después, después de despedirnos físicamente, de incluso derrumbarme en tu ataúd antes de incinerarte, con la sensación de que al irte me estaban arrancando parte del corazón sin anestesia, empiezo a ver las cosas de otra manera. Empieza a cobrar sentido tu legado de valores, instantes y aprendizajes de estas décadas”, ha comenzado relatando en su cuenta de Instagram.

Albert Rivera, a corazón abierto sobre la muerte de su padre

Sin embargo, el testimonio del expolítico no ha quedado ahí, y ha seguido haciendo hincapié en la inquebrantable figura que ha tenido su padre en su día a día al ser un pilar fundamental para él: “La vida es maravillosa, hay que disfrutarla cada minuto. Eso creía mi padre y así me lo inculcó siempre. Pero la vida a veces duele, mucho, muchísimo… Y este domingo a mí me cambió para siempre, al recibir esa llamada de mi madre que nunca estás preparado para recibir. Rabia, incredulidad e impotencia fue lo único que pude sentir en esos primeros instantes, y la sensación de que la vida de la que hablabas en realidad era profundamente injusta y cruel”, introducía en la plataforma 2.0.

Si algo tiene claro Albert es que, a partir de ahora, echará de menos de manera inevitable algunas de las costumbres del fallecido: “Echaré de menos esa manera incondicional de quererme, con pocos ‘te quieros’ pero con ese derroche de amor en tus acciones cada día de mi vida. Nos conocíamos tanto, éramos tan parecidos en algunas cosas, que sin hablar durante días éramos capaces de comunicarnos, nos intuíamos como nadie. Éramos un gran tándem”, ha asegurado el abogado, con la mirada puesta en el futuro y en todo lo positivo que saca por haber tenido en su vida a una persona tan importante: “Soy afortunado, porque de todas tus facetas de la vida he disfrutado en exclusiva de tu mejor versión, la de padre. Me enseñaste a crecer en la libertad y en la responsabilidad (que son dos caras de la misma moneda), siempre tratabas de que acertara, pero también me dejabas equivocarme para que aprendiera a levantarme”.

El expolítico coge fuerza para afrontar esta dura pérdida

Por último, Rivera ha hecho referencia a una cita de un conocido autor para dejar constancia de lo mucho que sigue queriendo a su progenitor pese a que ahora ya no esté a su lado físicamente: “Eres irremplazable para mí, papá. Así que tengo que llevarte conmigo, me acompañarás en mis decisiones y estarás presente en los valores que le inculque a mis hijas. Te has ido de nuestro lado, me faltas, me muero de dolor al pensarlo. Pero te prometo que desde hoy voy a llenar ese vacío con tu esencia y tu legado. Y cuidaré de mamá, tu compañera de viaje desde hace más de cincuenta años. Vamos a vivir tu muerte como nos pediste: celebrando la vida. Como decía Gabriel García Márquez: ‘No llores porque ya se terminó, sonríe porque sucedió’. Es cierto que se terminó, pero sucedió, ‘sucediste’. Buen viaje, papá, te amo 🤍”, sentenciaba, en un homenaje que en cuestión de instantes ha reunido miles de “me gusta” y comentarios de apoyo de rostros conocidos dentro de nuestras fronteras.

