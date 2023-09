En el mes de agosto te enseñamos en la Revista Semana a la verdadera novia de Albert Rivera. Desenfrenados besos en altamar demostraron que el que fuera líder de Ciudadanos tenía el corazón de nuevo ocupado. Esta vez no por una cantante como Malú, sino por una influencer llamada Carla Cotterli. Aunque hubo quien dijo que era algo pasajero, nada más lejos de la realidad. Se han ido conociendo, gustando y dejando ver que cuidan lo que les une por un futuro en común. Tanto es así que este miércoles ven la luz unas fotos de ambos que hablan por sí solas. Su relación se consolida a pesar de los rumores de crisis que les han acompañado, prueba de ello, el reportaje fotográfico exclusivo que te mostramos en el interior de nuestro último número.

Albert Rivera, uno de los protagonistas de la Revista Semana

No te pierdas las fotos nunca vistas de Albert Rivera y su pareja, Carla Cotterli, con quien empezó una historia de amor este verano. Están enamorados, un sentimiento del que se su círculo se ha hecho eco desde que se confirmara que se estaban conociendo. Y, además de enamorados, también sienten pasión por el otro. Esto se hace evidente en los besos que se dedican y en lo cariñosos que se comportan con el otro cuando creen que nadie les ve. Exactamente eso es lo que ha sucedido en su última cita, un encuentro de que esta revista incluye en sus páginas esta semana. Acude a tu kiosco o supermercado para adquirir la última entrega, pues viene cargadas de exclusivas.

Una vez más Albert Rivera consigue dejarnos sin palabras. Aunque no estábamos nada acostumbrados a esta actitud con Malú, el expolítico ha decidido apostar por la naturalidad con su nueva pareja. Quiere que fluya y no tiene miedo al qué dirán. También lo demostró con la actriz Aysha Daraaui, con quien disfrutó en las aguas de Ibiza. Ahora él está en otro punto y ha querido poner toda la carne en el asador para que su relación funcione. Ella ha sido uno de sus grandes apoyos tras la muerte de su padre, quien falleció este verano dejando a toda su familia destrozada. Aunque ella prefirió no acudir al tanatorio para no convertirse en la protagonista, estuvo todo el tiempo pendiente de él para que sintiera que estaba ahí.

Él, poco a poco, está recuperando la normalidad y quién mejor para hacerlo que Carla Cotterli. Siente que con ella todo puede funcionar y así se percibe en las fotografías que nunca habían visto la luz, instantáneas que se publican en exclusiva en la Revista Semana. Pero ni mucho menos son las únicas imágenes que llaman poderosamente la atención. Podrás ser testigo también del último cara a cara de Malú y Albert Rivera, el cual tuvo lugar para que él recogiera a la pequeña que tienen en común. ¿Te lo vas a perder?

Quién es Carla Cotterli

La nueva ilusión del abogado no solo se dedica a las redes sociales. También tiene una agencia de marketing y una tienda online de ropa, de cuyos modelos, por cierto, ella es su mejor embajadora. Pertenecen a mundos diferentes, pero han logrado que todo encaje. Que el engranaje se ajuste y todo sea "coser y cantar".