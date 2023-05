Alba Silva está viviendo la peor semana de su vida. El accidente que sufría su marido, Sergio Rico, el pasado domingo en El Rocío al caerse de un caballo le llevó a ingresar en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde permanece a día de hoy. La joven está muy pendiente de él y acude cada día al hospital para verlo cuando el horario de visitas se lo permite.

Están siendo momentos complicados, pero Alba Silva está recibiendo el apoyo de su familia, sus hermanas, a las que está muy unida, sus amigos, y por supuesto, la comunidad de seguidores que tiene en su perfil de Instagram, que no han parado de mandarle muestras de cariño y mensajes de ánimo. Este número de seguidores ha crecido precisamente en los últimos días, de una manera muy considerable.

La joven está recibiendo muchos mensajes de cariño

La joven sevillana llevaba ya tiempo siendo 'influencer', pero lo cierto es que era más conocida en la capital hispalense. El hecho de que la tragedia de su marido se haya dado a conocer en medios de comunicación nacionales ha hecho que mucha gente le ponga cara a Alba Silva. Aunque lleva saliendo años con Sergio Rico, no ha sido hasta ahora cuando ha saltado a la fama.

Sus seguidores estaban en unos 124.000 cuando se conoció la noticia del accidente de Sergio Rico. Durante la elaboración de este artículo, la joven cuenta ya con más de 155.000 seguidores en su Instagram. Y esta cantidad promete seguir subiendo con el paso de los días, porque lo está haciendo a día de hoy cada minuto.

Cuenta a día de hoy con más de 155.000 seguidores

Su fama se quedaba en el mundo virtual, pero ahora, el preocupante estado de su marido hace que los medios de comunicación, así como las agencias de fotos y vídeos estén pendientes de los pasos de Alba para interesarse por cómo avanza su marido. Eso hace que su imagen sea de lo más buscada. Hace apenas unas horas, precisamente, la volvíamos a ver con rostro serio a la salida del hospital en el que está ingresado Sergio Rico: "Sigue estable", ha declarado totalmente rota.

La mujer de Sergio Rico ha estado días desaparecida, pero después de publicar un breve comunicado este pasado lunes en sus redes sociales, el martes quiso mandar un mensaje a su marido. "No me dejes sola mi amor porque te juro que yo no puedo, ni sé vivir sin ti. Te estamos esperando mi vida, te amamos tanto", escribía Alba Silva junto a una imagen en la que aparece junto al portero de PSG el día de su boda, que celebraron el 11 de junio de 2022 en Sevilla. Quedan apenas unos días para celebrar su primer año de casados y no se imaginaban que iban a estar viviendo este episodio tan desagradable en estos momentos.