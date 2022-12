Justo horas después de que Marta López confesara que Jorge Pérez y Alba Carrillo se vieron en su casa, la modelo ha roto su silencio en su pódcast junto a Nagore Robles. Aunque intenta tomarse con humor lo sucedido, está dolida con él, pues su versión podría no ajustarse a la realidad. No solo eso, sino que, según Alba, le habría puesto a los pies de los caballos fuera de cámaras. Mientras el guardia civil no ha dado declaraciones, quien sí lo ha hecho ha sido Carrillo en su programa de radio, donde le ha pedido a él que se responsabilice y cuente por fin la verdad de lo que pasó aquella noche en la fiesta de Unicorn. Cabe recordar que él ha negado en todo momento que hubiera beso y se ha mostrado arrepentido de haberse acercado demasiado a otra mujer estando casado.

«Responsabilízate ya un poco, joder. A la mujer le dice que él hizo mal porque él no quería, pero sí quería. Sí la cagas lo dices. Él sigue manteniendo que no hubo beso. Yo no mantengo nada, a la gente le digo que me remito a las imágenes. Hubo un lanzamiento de cuellos conjunto», dice Alba Carrillo en su último capítulo junto a Nagore. Para Alba no existió un simple tonteo por su parte, sino que considera que la actitud de ambos fue la que hizo que se acercaran más de la cuenta. Cansada del giro de actitud por parte de Jorge, dentro y fuera de cámaras, Alba le pide que sea coherente y que no cargue contra ella al intentarse protegerse a sí mismo. «Está bueno, es mi amigo o era mi amigo porque yo le estoy protegiendo y él a mí no. Me ha dejado a los pies de los caballos«, insiste Alba Carrillo. De este modo, deja ver que su amistad podría haberse dinamitado con toda la polémica.

La modelo ha tomado una drástica decisión. Quiere solo pensar en ella misma, evitando así salir escaldada en ciertos momentos. «Voy a dejar de proteger porque me está tocando ya la…llega un momento en el que te enteras de lo que dice por detrás y dices ‘¿ah si? ahora vas a aguantar tu vela, guapo'», comenta Alba tras unos días muy complicados. La colaboradora está indignada y es que ha recibido muchísimas críticas contra ella tanto por parte de compañeros de profesión como por parte de espectadores o usuarios de las redes sociales. Hastiada de que se cargue contra ella y no contra Jorge, quien sí está casado, Alba Carrillo se ha dirigido a todos: «Me han lapidado, cosa que me importa una mierda. Rompe familias no, cada uno tiene sus cosas y yo tengo también la mía (…) Estos escándalos gratuitos no los entiendo. Que la sociedad siga dándose golpes de pecho…», dice la tertuliana.

Fue su amiga Marta López quien arrojó luz sobre una historia repleta de incógnitas. Contó que Jorge Pérez acudió tras la fiesta a casa de Marta, donde también dormía Alba Carrillo, aunque no se sabe cuánto tiempo estuvieron ni qué hicieron los protagonistas. «Ellos me cuentan por separado historias completamente diferentes. Sus versiones no tienen nada que ver. Creo que es más honesta Alba. Esta mañana he recibido un mensaje de Jorge haciéndome sentir casi culpable», dijo Marta López en ‘Sálvame‘.