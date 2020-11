Alba Carrillo está en una buena etapa de su vida, sin polémicas ni rencillas con sus ex, por eso no tiene reparos en hablar abiertamente sobre lo que antes callaba, como de su novio, Santi Burgoa

Alba Carrillo ha acudido este fin de semana a inaugurar una nueva tienda, un motivo de celebración en los tiempos que corren, donde los establecimientos es más común verlos cerrados que de celebración. Es por ello que la colaboradora de televisión se ha encontrado lo suficientemente feliz y alegre como para poner sobre la mesa algunas cuestiones que suele esquivar cuando se enfrenta a los reporteros. Sin embargo, esta vez Alba Carrillo no ha tenido reparo alguno en hablar sobre su novio, Santi Burgoa, con el que lleva ya más de un año de relación, así como del hijo que su ex, Fonsi Nieto, acaba de traer al mundo.

Alba Carrillo no tiene reparos ahora en confesar lo feliz que está al lado de su novio periodista en conversación con los reporteros de ‘Europa Press’. Asegura que está viviendo un momento pleno en su vida, feliz por haber dejado atrás los malos rollos del pasado y haberse rodeado de positividad. Algo en lo que Santi Burgoa ha jugado un papel destacado, pero no es el único. También Fonsi Nieto ha contribuido a que su vida se estabilice y logre superar las polémicas y conflictos del pasado. La reciente paternidad del piloto parece haber sido decisivo en este cambio de actitud, así como el apoyo que Alba Carrillo ha mostrado públicamente hacia su ex no solo ante la feliz llegada de su hijo, hermano del pequeño Lucas, sino también en los momentos tan duros que le ha tocado vivir al Dj, que perdió a su padre en pleno confinamiento por el coronavirus.

Sobre todo esto ha hablado Alba Carrillo sin problemas, algo que ha sorprendido, dado que en los últimos meses había optado por el silencio como única respuesta a las cuestiones más íntimas de su vida. Vea el vídeo de su entrevista.