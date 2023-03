Aitana (¿y su mensaje a Yatra?) en su nueva canción: "Yo te besaba a escondidas"

Letras que hablan por sí solas y que inevitablemente nos recuerdan a su vida más 'secreta'. Esto es lo que acaba de suceder nada más escuchar la canción de Aitana, 'Los Ángeles', un tema del que ella ha compartido solo un fragmento. Solo han bastado unos segundos han bastado para crear expectación y es que en la canción habla de un romance furtivo, de una relación en la que ambos se besan a escondidos. "Mientras no sabían yo te besaba a escondidas. Eso nadie te lo hacía, me buscabas, me comías. Pero fue culpa de Adán cuando Eva se perdía y otra manzana mordía, nuestros labios se miran", dice Aitana en su nuevo tema ¿dirigido a Sebastián Yatra?

Han sido muchos los que han dado por hecho que la catalana se refiere a Yatra, toda una declaración de amor de ser así y que nos daría datos hasta ahora no desvelados. Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente qué les une, en su caso las fotografías juntos son más que evidentes. De hecho, en SEMANA desde este miércoles te mostramos nuevas fotos de ambos, instantáneas en las que aparecen muy cómplices y que vienen a dejar claro el excelente momento que viven. Si bien los dos rehúyen ante las preguntas sobre su relación, tratan de pasar el máximo tiempo juntos y hacer escapadas siempre que pueden.

Aitana podría haber seguido los pasos de Shakira u otras artistas para abrir su corazón haciendo lo que más le gusta. Ahora ha sido ella misma la que ha desvelado 15 segundos de su nueva canción en el universo 2.0, una autopromoción que cada vez funciona mejor. En ella habla de una relación prohibida o al menos una que no vive con total naturalidad, algo que está sucediendo exactamente con Sebastián Yatra.

No todo el mundo ha encontrado explicación todavía al título del tema, no obstante, coincidiría con el lugar en el que ha pasado tanto tiempo últimamente. Un guiño con el que hace referencia a uno de sus puntos favoritos del mapa, siendo allí donde ha pasado muchas semanas de este 2023.

Fue a finales del pasado año cuando se descubrió que Aitana y Miguel Bernardeau habían roto tras varios años juntos. Poco tiempo después se habló de lo que le unía a Sebastián Yatra, con quien comenzó una intensa amistad en el pasado. Se llevan de maravilla, entienden a la perfección la profesión del otro y, además, derrochan pasión allá donde van. ¿Darán un paso al frente próximamente? Solo el tiempo lo dirá.