Ágatha Ruiz de la Prada está que no cabe en sí de gozo. Tras el anuncio de que va a ser abuela, revista SEMANA ha hablado con ella en exclusiva en Marbella. Ahí se trasladó para disfrutar de unas mini vacaciones con su pareja, José Manuel Platón, y celebrar la 'buena nueva'. Tristán, el hijo mayor que tuvo con Pedro J. Ramírez, está esperando a su primer hijo. “Ha sido maravilloso cuando he oído esas palabras de la boca de Tristán. Su chica está embarazada de cuatro meses y yo muy feliz", ha explicado la diseñadora. Esto es lo que nos ha contado.

El nieto de la diseñadora, un bebé muy esperado por toda la familia: "Llevaba tiempo diciéndole a mi hijo que quería ser abuela"

"Va a ser el bebé más agatizado de la historia. Me gustaría que fuera un chico de esos 'fuertotes' vasco y que se pareciera a mi hijo, que es el niño más lindo del mundo”, nos asegura Ágatha Ruiz de la Prada. Tanto para ella como para Pedro J. Ramírez, este será su primer nieto, ya que la hija mayor del conocido director de prensa española, que nació de un matrimonio anterior al de la diseñadora, no le ha dado aún nietos.

Ágatha habla ya como una autentica abuela, muy emocionada. “La noticia ha sido inesperada para la familia. Yo ya llevaba un tiempo diciéndole a mi hijo Tristan que quería que me hiciera abuela, jeje. Ya le estoy preparando su canastilla. Durante una época me dediqué a diseñar una línea muy mona para bebés y ahora estoy en ello otra vez para que el pequeño o pequeña que venga no le falte de nada en la cunita”, se sincera.

Tristán siempre ha llevado una vida personal muy discreta. Hace unos meses el diseñador nos concedía una entrevista a SEMANA en la que nos hablaba de su novia, una investigadora universitaria vasca con la que vivía “apartado del mundanal ruido”. “Ella es un encanto y están muy unidos –nos dice Agatha-. Ahora con el bebé va a ser la bomba. Y sí, estaré encantada de que me llame abuela. Estoy deseando verle ya la carita”.

Ágatha Ruiz de la Prada y José Manuel Platón: una escapada idílica entre Marbella y Sotogrande

Ágatha Ruiz de la Prada aprovechó el Puente del Pilar para celebrar con su pareja, José Manuel Patón, la emocionante noticia. La pareja repartió su ocio entre Sotogrande y Marbella, donde Ághata fue, de nuevo, premiada por su trayectoria profesional. El manchego y la diseñadora eligieron estar detrás del foco mediático y tuvieron una cena romántica en el restaurante de moda Kalma & Kaos, donde les acompañaba el inseparable perro Jimmy.

En este santuario gastronómico marbellí, le preguntamos al empresario José Manuel Patón si se ve en las veces de mecer el canastito del nieto de su novia: “¡Jaja! ya he mecido muchos canastos. Tengo dos mellizos que tienen ya 19 años y que me tocó mecer mucho, jaja. ¿Cariño no me tocará mecerlo, no?", le espeta divertido a Ágatha. Lo cierto es que la diseñadora española está viviendo una etapa repleta de alegría y sorpresas, desde el éxito de sus nuevas colecciones, el triunfo de ventas de su libro, el sinfín de premios que ha recibido. Y ahora la noticia de que va a ser abuela. “Ahora solo falta que Cósima termine el libro que empezó. No ve el momento de acabar, para que la dicha sea completa”, confiesa.

Tristan, el hijo de mayor de Ágatha y consejero delegado de su marca que hará abuela a la diseñadora dentro de 5 meses

La relación de Ágatha y sus hijos es fantástica. “Yo he sido la que más les ha dado la tabarra a ellos para se pusieran a encargar el bebé. Ahora los jóvenes viven de otra manera”, nos puntualiza. Tristán tiene ahora 36 años, es el primogénito de Ágatha y ha optado por mantener un perfil mediático más bajo.

El futuro papá comenzó su carrera en Historia, pero se sumergió en el mundo de la moda, trabajando en Inditex en la India y en China. En 2015 regresó a España para colaborar con su madre en la marca Ágatha Ruiz de la Prada y ya es el consejero delegado. “Un bebé siempre es una bendición-nos dice Agatha-. Y este seguro que viene con un pan debajo del brazo. En cinco meses le veremos la carita”, concluye la futura abuela.