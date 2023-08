Daniel Sancho se encuentra en prisión provisional y ha sido puesto a disposición judicial en Tailandia. El hijo de Rodolfo Sancho está en la cárcel de Koh Samui, donde esperará a ser juzgado, una espera de todo menos dulce. El joven de 29 años se verá obligado a seguir un estricto horario que dará comienzo a las 6.00 horas de la mañana y en el que hay rutinas inamovibles como un desayuno basado en arroz o dormir sobre una manta sin rastro de colchón. Dejará su vida anterior y tendrá que vivir en una celda sin apenas espacio con otros compañeros, un antes y un después sobre el que se ha pronunciado su abogado. Luis Gerez es su letrado en España y sabe perfectamente que su mejor futuro sería cumplir condena en España, sin embargo, esa situación todavía es una quimera. "Es posible en derecho que él venga a cumplir aquí, si es que le condenan (...) Esta es la opción mejor porque las prisiones tailandesas no son amables para nada. Es decir, sobrevivir allí 15 años en una prisión es realmente difícil", ha dicho frente a las cámaras.

Daniel Sancho tiene dos abogados: uno en Tailandia, otro en España

Vídeo: Europa Press

Aunque el chef tiene un abogado de oficio en Tailandia, Luis seguirá pendiente de los problemas legales a los que se enfrenta Daniel Sancho desde España. El defensor del joven está extrañado de los permisos que se le están permitiendo a Daniel, a quien se le ha dejado su teléfono móvil y a quien, además, los policías se han llevado a cenar a un lujoso restaurante del país. Dos privilegios que en España son impensables y que hacen dudar a Luis. "Ver cómo la policía publica urbe et orbe pues a una persona que le inviten incluso a cenar a pesar de acusarle de asesinato, pues la verdad, la confianza a partir de ese momento no puede existir", responde. No esconde sus temores y deja ver que esto no le resulta profesional teniendo en cuenta que Daniel acababa de confesar un crimen.

Daniel Sancho se ha declarado culpable ante las autoridades y es consciente, según ha revelado, "de lo que le espera". Su padre ha viajado hasta el país asiático para reunirse con él y seguir de cerca la complicadísima situación de su hijo tras el asesinato y desmembramiento de Edwin Arrieta, un cirujano plástico colombiano con el que mantenía una amistad. El joven vivía centrado en su faceta como cocinero, era emprendedor y tenía buena relación con su familia, por lo que nada hacía presagiar que acabaría de este modo. Para su padre había sido siempre un orgullo, lo que ha hecho que este golpe sea todavía más fuerte para él.

El futuro judicial de Daniel Sancho no es halagüeño

El hijo del actor pedía perdón y aseguraba que sentía mucho lo sucedido. Con un hilo de voz apenas imperceptible le decía a los medios que sentía mucho lo sucedido con Edwin, imágenes en las que se podía ver al joven esposado. Ha sido el propio Daniel quien ha contado con todo lujo de detalles lo que le unía a Edwin, quien según él le habría proporcionado más de 10.000 euros para montar un negocio y con el que quiso terminar cualquier momento después de que le amenazara. Días después de los hechos, vuelven al presente unos llamativos tuits de Daniel Sancho, los cuales sin querer han cobrado sentido años después de escribirse.