Después de que hace unos meses su vida diera un giro de 180 grados al romper su matrimonio con el futbolista Jota Peleteiro, la modelo Jessica Bueno quiere renovar su imagen y ha demostrado que está dispuesta a cambiar su rutina. La exconcursante de 'Supervivientes' ha pasado uno meses complicados, pero se ha propuesto un nuevo reto que tiene que ver, principalmente, con su físico. "Voy a empezar una experiencia nueva de alimentación junto a un Begoístas, la nueva propuesta de nutrición basada en el placer para cuidarte con platos de chef", ha dicho en su perfil personal sobre su nuevo estilo de vida.

"Lo vi hace poco y me encantó el método. Te envían a casa el menú completo de cada día, listo para tomar. Son menús creados y cocinados por una súper chef", dice Jessica, que ha confesado que está muy motivada con este proyecto: "Son platos elaborados con muchos beneficios físicos, mentales y emocionales. Esto es precisamente lo que me llamó la atención", sigue en su post. "Yo voy a realizar el plan de 21 días para cuidarme desde dentro con comida deliciosa. He leído que hasta mejora el aspecto de la piel, es antiinflamatoria, y además mejora el humor", confluye.

Este método es accesible a todo el mundo, pero no a todos los bolsillos, el plan de 21 días; con desayuno, comida y cena, tiene un precio de 1.199 euros.

Jessica Bueno revela los detalles de su nueva dieta saludable

Tras empezar una nueva vida en solitario, junto a sus tres hijos; Francisco, Jota Jr y Alejandro, la modelo muestra cómo es esta nueva etapa de su vida. Además de compartir con sus seguidores cómo se recupera poco a poco de su reciente operación pecho, cómo entrena cada día para estar en forma y cuál es la dieta equilibrada que sigue, también nos dice qué hace para conciliar la vida laboral y personal, y cómo le va en su nueva faceta como empresaria. "Me siento contenta, madura y con fuerzas para vivir mi día a día", reconoce la sevillana.

Y con el objetivo de lograr ser su mejor versión, Jessica decide contar con detalle cómo será su nuevo plan de alimentación. Para ello muestra públicamente qué come cada día. Una de las claves es tomar mucha agua y comer lo más limpio posible con una dieta creada con alimentos naturales, sin gluten, sin lácteos, sin azúcares refinados y sin carne roja. Y es que comer 'limpio' ayuda a deshacernos de toxinas y tiene propiedades antiinflamatorias.

Cada día, muestras algunas fotos de las recetas, siendo claves para lograr sus objetivos. Ahora, la exnovia de Kiko Rivera está muy feliz y orgullosa no solo de los resultados sino de su nuevo estilo de vida.

