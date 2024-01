Los tres significativos detalles de los retratos oficiales de Mary y Federico de Dinamarca

No ha resultado sorprendente que solo cinco días después de la proclamación de Federico de Dinamarca se comparan sus primeros retratos oficiales. Tampoco que aparezcan encorsetados. Sin embargo, en SEMANA hemos querido reparar en otros tres detalles que puede que a simple vista no llamen demasiado la atención. Un total de tres imágenes han sido las que muestran a la Familia Real en el salón del trono del Palacio de Christiansborg de Copenhague cuando solo habían pasado unos minutos de que su madre abdicara. En la misma semana en la que ve la luz su libro bomba, comparten fotos hasta ahora nunca vistas.

Federico de Dinamarca y las imágenes de su familia que acaban de ver la luz

Estos nuevos retratos nos dejan ver a Federico X ataviado de su uniforme militar, en el cual se aprecia el nuevo rango que ha adquirido con su papel: el de almirante. También su rostro serio, pero orgulloso, al igual que la actitud de Mary de Dinamarca. Es ahí donde queremos hacer hincapié y es que la australiana aparece un paso atrás. Tal y como marca el protocolo ella está en un discreto segundo plano, una posición que ni mucho menos es baladí. Tampoco al azar. Mary es consciente de que Federico era el protagonista, un detalle que evidencia que ella está al tanto y pendiente de que todo salga bien.

El error de Christian de Dinamarca en los retratos oficiales de Dinamarca

No lo estaba tanto Christian de Dinamarca, heredero al trono. El joven en la imagen en la que aparece solo junto a sus padres, los nuevos reyes del país escandinavo, esconde sus manos. A pesar de que puede parecer que no tiene importancia, se suele recomendar que siempre las muestren en señal de claridad. Es una forma de decir que "no tienes nada que esconder". Una norma o consejo al que él ha hecho caso omiso.

Por último, reparamos en otro punto. Mary de Dinamarca agarra del brazo a su marido, otro gesto cargado de mensaje. Acaricia su brazo a la vez que le coge con fuerza con la otra mano, una postura que también habla por sí sola. Han sido muchos los rumores que les han acompañado durante los últimos meses tras la aparición de Genoveva Casanova, pero ella sigue a su lado. Es su modo de gritar al mundo que están