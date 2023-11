La fugaz (y llamativa) reaparición de Mary de Dinamarca tras el escándalo de Federico

Este lunes, el Príncipe Christian ha jurado la Constitución de su país. Esta cita, celebrada en el Palacio de Christiansborg es la más importante que preside tras celebrar su mayoría de edad. En ella, ha firmado la llamada declaración solemne sobre el acatamiento de la Constitución. Todo un acontecimiento ante el cual se abre un nuevo horizonte para el que algún día será Rey de Dinamarca. Ha llamado la atención que en esta cita lo han acompañado su padre, el Príncipe Federico de Dinamarca, y su abuela, la Reina Margarita. Sin embargo, en la Sala del Consejo de Estado del palacio no hemos visto a su madre, Mary Donaldson, quien está en el punto de mira desde que se destaparan las fotos de su marido paseando en Madrid con Genoveva Casanova. Una ausencia probablemente protocolaria, ya que unos minutos más tarde la Princesa consorte ha acaparado todas las miradas al protagonizar un posado junto a su nuera, su esposo y su hijo.

"En la Sala del Consejo de Estado del Palacio de Christiansborg, Su Alteza Real el Príncipe Christian ha declarado hoy solemnemente que acatará la Constitución danesa. Este es un requisito indispensable para que el Príncipe pueda ser nombrado regente en caso de que tanto Su Majestad la Reina como Su Alteza Real el Príncipe Heredero se vean impedidos de dirigir el gobierno", cuentan desde las redes sociales de la Casa Real danesa. Las fotos muestran una estampa solemne: el joven príncipe posa con una media sonrisa ante la prensa en un acto de marcado carácter institucional. En él ha expresado su voluntad de hacer respetar la Carta Magna en la sede del Folketing, ​la oficina del primer ministro danés​ y la Corte Suprema danesa. El ambiente parece cordial, pero llamaba la atención que no estuviera Mary presente.

Lo cierto es que aunque Mary Donaldson no figura en las fotos de la Sala del Consejo de Estado, sí acompañó a su hijo en este día histórico. La Princesa ha llegado una hora después, y su llegada ha pasado desapercibida para la mayoría, pero no cabe duda de que no ha querido perderse el gran día de su primogénito. Es por ello que, pese a las circunstancias, la Princesa ha posado con la mejor de sus sonrisas junto a su compañero de vida, su primogénito y la monarca danesa en una estampa para la historia de Dinamarca. Una imagen en la que todo apunta a que la esposa del Príncipe Federico ha hecho de tripas corazón para olvidar temporalmente lo sucedido y centrarse en la felicidad de su hijo Christian en uno de los días más especiales de su vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DET DANSKE KONGEHUS 🇩🇰 ( @detdanskekongehus)

Por otro lado, tanto en la prensa danesa como en las redes sociales han circulado las imágenes de Mary Donaldson a su llegada en coche al Palacio de Christiansborg. Unas fotografías que se han observado con lupa, teniendo en cuenta el impacto que ha causado el huracán que han provocado las instantáneas de Federico con la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo juntos en la capital de España.

"Es necesario que el Príncipe Christian haga una declaración solemne de su intención de acatar la Constitución para que pueda ser nombrado regente en caso de que Su Majestad la Reina y Su Alteza Real el Príncipe Heredero no puedan gobernar. S.A.R. la Princesa Heredera, la Princesa Benedicta y el Príncipe Joaquín ya pueden asumir la función de regente y, por tanto, desempeñar las funciones de Jefe de Estado", detallan desde la web oficial de la Casa Real danesa. "Después de que el Príncipe Christian, en presencia de la Reina, el Príncipe Heredero y el Gobierno, hiciera su declaración solemne, por primera vez en más de 100 años habrá una situación en la que haya tanto un sucesor al trono como un heredero al trono mayor de edad que pueda intervenir como regente". La última vez que sucedió algo similar fue en 1902, cuando Christian X era príncipe heredero e hizo una declaración solemne en el Consejo de Estado para poder representar al Rey.

En la página oficial de la Casa Real danesa han hecho especial hincapié en la importancia de que tres grandes figuras en la línea sucesoria del país hayan coincidido en este acto: "Tanto la Reina como el Príncipe Heredero presenciaron la declaración solemne del Príncipe Christian en el Consejo de Estado el 14 de noviembre de 2023. Ha sido la primera vez en la historia de la Constitución que tres generaciones en la línea de sucesión estaban presentes en el Consejo de Estado al mismo tiempo".

Tras finalizar el acto, por la tarde, la Familia Real danesa al completo han protagonizado el posado oficial que la ocasión merecía. Se trata de la reaparición del matrimonio tras la tormenta que se ha desatado a raíz de sus fotos con Genoveva. Allí, todos se han mostrado risueños ante las cámaras. El papel de Mary, discreto a más no poder, ha llamado la atención. Le ha tocado un papelón de los grandes: sacar su mejor sonrisa. A mal tiempo, buena cara, dicen...