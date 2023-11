Las fotos de las que Mary de Dinamarca se deshizo antes de ser princesa y aparecieron en su basura

Mary de Dinamarca y Federico de Dinamarca se dieron el 'sí, quiero' en el año 2004 ante 800 invitados. Entonces, nadie imaginó que dos décadas más tarde el nombre de Genoveva Casanova haría temblar los cimientos de la Casa Real Danesa. Tampoco que un año después de su enlace se publicaría una biografía no autorizada sobre Mary Donaldson, donde incluso se relató cómo un fotógrafo rebuscó en su basura. Fechada en el año 2005 y firmada por la periodista Emma Tom, se descubrió la otra cara de la joven tasmana que tan discreta ha sido desde que dejara de ser anónima. Un retrato del que no quiso formar parte ni la Casa Real, ni el círculo más íntimo de Mary en Australia, su país natal. Sí en cambio un paparazzi, que siguió sus pasos hasta en los lugares más recónditos. Hasta en rincones inimaginables.

Desempolvamos la biografía no autorizada de Mary de Dinamarca

En 'Something about Mary: From girl about town to crow princess', este libro de 210 páginas, se cuenta cómo un fotógrafo australiano fue contratado por la prensa danesa para vigilar sus movimientos. No dudó en analizar los documentos de los que ella se deshacía, a pesar de lo que pudiera implicar. Entre sus restos encontró fotografías suyas, imágenes antiguas de ella misma en las que aparecía con mayor peso que ahora. Aunque no se descubrió si renegaba de su pasado, lo que sí se supo es que no quería ver cada día en su casa cómo era en su vida anterior a Federico de Dinamarca. Quién sabe si por pudor.

Pero este reportero ni mucho menos fue el único que recibió encargos de otros medios en el país escandinavo. Así se refleja en este libro que lleva casi 20 años publicado y es que en él se menciona también la escuela de protocolo en la que se formó Mary de Dinamarca antes de contraer matrimonio. Una formación basada en idiomas, conocimientos sobre historia o política y donde incluso le recomendaron cambiar su estilo. Un giro de 180 grados con el que tornó en una de las mujeres más elegantes dentro y fuera de las coronas y los palacios.

Federico y Genoveva siguen protagonizando portadas en Dinamarca

Hija de un profesor de matemáticas y de una asistente ejecutiva en una universidad, Mary estudió Comercio y Derecho, una carrera que nada tenía que ver con su papel de princesa. Fue con solo 28 años cuando conoció a Federico en un pub, siendo esa noche la que cambió su vida para siempre. Cerca de convertirse en la primera reina del mundo nacida en Australia, no puede evitar que sus pasos sean analizados, ya sea en Dinamarca o a 2.000 kilómetros de allí, en España. De hecho, estos días arrancaban con una portada de ambos en su periódico más conocido. "Adiós Casanova", decía el titular de 'Ekstra Bladet', donde por supuesto mencionan a la princesa heredera de la corona y al resto de integrantes de este triángulo.

¿Qué frena a Mary de Dinamarca a divorciarse? Otros divorcios de casas reales europeas

En España un proceso de divorcio se dilata entre dos y tres meses siempre y cuando sea de mutuo acuerdo. No sucede lo mismo cuando perteneces a una casa real europea, mucho menos si se firman unas capitulaciones que te dejan las manos atadas. Esto es lo que le sucedería a Mary de Dinamarca si decide poner punto y final a su matrimonio con Federico de Dinamarca tras sus fotos con Genoveva. Aunque son muy pocos los divorcios reales en Europa, en su mayoría han supuesto escándalos. Recordemos el de Joaquín, otro de los hijos de la reina Margarita, quien tras divorciarse tuvo que abonar una indemnización millonaria a su ex, Alexandra. Fue esto precisamente lo que alertó a la Familia Real y lo que obligó a la princesa heredera a firmar un nuevo acuerdo con el que su marido quedaba blindado. Pero, ¿qué sucedió para que Mary accediera a este pacto?, ¿Lo hubiera hecho la Mary Donaldson del pasado antes de darse el 'sí, quiero' con el padre de sus hijos? Una gran pregunta que rondaba estos días en la cabeza de muchos.

En Luxemburgo el príncipe Louis se divorció de Tessy Anthony y se enrocaron en una lucha en los juzgados y en Noruega la princesa Marta Luisa y Ari Benh pusieron fin a su matrimonio tras 14 años juntos. Ejemplos de que no siempre las relaciones han acabado como esperaban.