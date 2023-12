Victoria Federica confiesa sus "diferencias" con la Infanta Elena en una significativa carta

Como no podía ser de otra forma, Victoria Federica ha sido uno de los reales invitados que ha acompañado a su madre en el día de su aniversario. La Infanta Elena ha celebrado por todo lo alto su 55 cumpleaños con un almuerzo en Madrid en el que ha logrado reunir a todos los Borbones. Ni los Reyes, Felipe VI y Letizia, han querido perderse esta especial cita demostrando, así, que el distanciamiento con la homenajeada no es tal. El Emérito también estaba entre los presentes, que volaba el mismo 20 de diciembre a España procedente de Emiratos Árabes. Don Juan Carlos ha protagonizado uno de los momentos más anecdóticos de la velada tras representar un insólito ritual de despedida con la Infanta. En cuando a la 'influencer', le ha dedicado una cariñosa carta a su madre en esta fecha señalada. En ella, además de agasajarla, hace alusión a "las diferencias" que existen entre ellas.

La profesión de Victoria Federica que le costó asimilar a su madre

"Mamá, muchísimas felicidades en este día tan especial. Tu 60 cumpleaños. Cuántas alegrías, risas y extraordinarios recuerdos", comienza la misiva de Victoria Federica. Unas palabras con las que deja entrever la cantidad de momentos que atesora con su progenitora. La hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar se ha convertido, casi, de la noche a la mañana en uno de los rostros más reconocibles del panorama social. Con alrededor de 268.000 seguidores en Instagram, la sobrina de Felipe VI es una 'influencer' en mayúsculas. Desde esta plataforma, la sobrina de Felipe VI muestra su día a día que se sucede entre fiestas y eventos exclusivos, desfiles de moda, viajes de ensueño... Cada imagen que ella misma comparte es una puerta abierta a su vida y a su espectacular transformación.

El cambio de rumbo profesional de su hija no fue algo que la Infanta Elena asumió con facilidad. Tras abandonar sus estudios, la quinta en la línea de sucesión de la Corona española está centrada en impulsar su carrera como creadora de contenidos donde ella es la única protagonista. Y no le está yendo nada mal: las marcas más exclusivas se la rifan y la buscan para protagonizar sus campañas o poner 'cara' a sus productos. Sin embargo, parece que no ha sido un camino fácil ni este, un año fácil, a tenor de sus palabras. "Han sido momento difíciles, en especial este último año, y siempre he notado tu apoyo incondicional, tu cariño y tus buenos consejos a pesar de las diferencias", continúa escribiéndole a su madre en la carta que le ha dedicado.

La "ilusión" de la 'influencer' porque su madre esté orgullosa de ella

Tras esta confesión, Victoria Federica vuelve a dejar caer que obtener el beneplácito de su madre es vital para ella. "Nos queda mucho por disfrutar y pasar mucho momentos maravillosos juntas. Ya sabes, mamá, lo mucho que te quiero y lo ilusionada que estoy de que estés orgullosa de mí. Millones de felicidades. Te quiero", sentencia la joven de 23 años.

Froilán, por su parte, también ha querido dedicar a la Infanta Elena unas emotivas palabras por su 60 cumpleaños. Ha sido la periodista Paloma Barrientos quien ha desvelado el contenido de las dos misivas en el programa 'TardeAR'. "Mamá, muchísimas felicidades por tus 60 cumpleaños. Gracias por ser tan importante en mi vida y por lo mucho que me has apoyado y ayudado en esta año tan importante para mí. Sabes que te quiero mucho, millones de felicidades con todo mi cariño y afecto", le ha escrito.