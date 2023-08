Las vacaciones de los Reyes en Mallorca están dando mucho de qué hablar. Si bien era hace tan solo unos días cuando Felipe VI, su esposa y sus hijas llevaban a cabo su tradicional posado estival frente a los medios, no ha sido hasta ahora cuando Sus Majestades han retomado su agenda con motivo de la recepción a las autoridades de las Islas Baleares y a una representación de la sociedad balear. Una cita que ha estado marcada por la inesperada reaparición de la Reina Sofía.

Este esperado acto oficial ha tenido lugar en torno a las 21:00 horas de la tarde en el Palacio de Marivent, lugar que ya se ha convertido en la residencia por excelencia de la Familia Real cuando comienzan a subir las temperaturas y sus agendas se lo permiten. En este escenario ha sido donde ha podido presenciarse la espectacular reaparición de la Reina Letizia, convertida en toda una it girl tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

La Reina Sofía, la gran protagonista de la recepción

Aunque el atuendo exótico de la consorte ha acaparado una gran parte de las miradas, cabe destacar que el protagonismo de la velada se lo ha llevado nada más y nada menos que su suegra. Pese a haber tenido que frenar su descanso estival por sus compromisos oficiales para poner rumbo a Motril, doña Sofía ha vuelto a Mallorca para dar continuidad a sus vacaciones junto al resto de miembros de la Familia Real.

Para todos los allí presentes, la llegada de la Reina emérita ha supuesto una gran sorpresa, sobre todo teniendo en cuenta que no estaba previsto que acudiera a esta recepción. En la agenda de Casa Real no constaba que la esposa de Juan Carlos I fuera a acompañar a su hijo y a su nuera en Marivent durante esta noche, lo que ha provocado que su presencia cobre una gran notoriedad totalmente inesperada.

En esta reaparición tan especial, la madre del monarca se ha decantado por un espectacular mono camisero con animal print en tonos beige, salones negros a tono y bolso de mano. Una idílica elección con la que la Reina Sofía ha acompañado tanto a su hijo como a su nuera caminando por los jardines de Marivent. Como no podía ser de otra manera, Felipe VI parecía sentirse como pez en el agua en esta situación con su esposa y su madre a cada uno de sus lados. Por su parte, doña Letizia también ha demostrado estar cómoda con la presencia de su suegra al charlar distendidamente con ella frente a las cámaras.

La tradición a la que doña Sofía no falla

De esta manera, y aunque en la agenda de Casa Real no apareciera plasmada la presencia de doña Sofía, ha quedado demostrado que para la que fuera consorte de España es prácticamente imposible faltar a esta cita. En esta recepción, la asistencia de la Reina emérita se ha convertido en una gran costumbre que no cesa pese al paso del tiempo, y en esta ocasión no iba a ser distinto.