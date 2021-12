Las vacaciones de Navidad están a la vuelta de la esquina y los Reyes, Felipe y Letizia, van a tomar delantera por encima de muchos españoles para disfrutar de la compañía de Leonor. Desde Casa Real ya han distribuido la agenda de actos institucionales que acapararán los próximos días los días de los Reyes. Sin embargo, parece que los monarcas prefieren aprovechar el tiempo con su hija mayor, la princesa Leonor, que ya ha aterrizado de Gales donde se encuentra estudiando. Por este motivo, tanto Felipe como Letizia tan solo tienen actos previstos el próximo lunes y el resto de la semana se lo han tomado libre.

El Rey Felipe y la Reina Letizia tan solo tienen actos previstos para este próximo lunes

El Rey Felipe será quien más madrugón se pegue el próximo lunes para despejar cuanto antes su agenda. A las 08:40 horas tiene previsto presidir el acto de juramento o promesa del nuevo ministro de Universidades, Joan Subirats Humet. Además, también acudirá a la inauguración de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Ourense, un tren que tardará 2 horas y 15 minutos, lo que supone una reducción del tiempo de viaje de 1 hora y 28 minutos. El monarca se subirá en este AVE y hará su recorrido por las siguientes paradas: Estación de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor; estación de Zamora; estación de A Gudiña / Porta de Galicia y la estación de Ourense. Tras poner fin a este acto, regresará a Zarzuela para dar el pistoletazo de salida a sus vacaciones de Navidad.

Por su parte, la Reina Letizia tan solo tiene previsto un acto la próxima semana. También será el lunes y lo hará a media mañana. Letizia también tendrá que madrugar porque pondrá rumbo a Donostia-San Sebastián. Y es que acudirá a presidir la reunión anual de directores de Centros del Instituto Cervantes. Esta es la única cita institucional planeada para la Reina. Una vez que finalice este acto, también regresará a casa para aprovechar el tiempo libre junto a sus hijas.

Leonor ya se encuentra en España para pasar la Navidad con sus padres, los Reyes

Fue el pasado miércoles en la noche cuando la Princesa Leonor aterrizó en el aeropuerto de Madrid tras su primer trimestre en Gales donde está estudiando el bachillerato en el internado UWC Atlantic College. Aunque no tienen programa ninguna cita de manera oficial, no sería muy extraño que los Reyes y sus hijas tengan previsto a una cita privada al teatro, al cine, a un mercadillo solidario o de compras. No sería la primera vez que durante las semanas de Navidad hacen una escapada «extraoficial» para disfrutar de estas fechas tan marcadas. Lo cierto es que ahora la Familia Real al completo quiere aprovechar el máximo tiempo posible para disfrutarlo junto y recuperar el tiempo perdido por lo que no sería de extrañar que los veamos paseando por las calles de la capital en una cita privada.