El Rey Felipe ha vuelto a navegar este lunes 30 de julio. Vestido con un look relajado y deportivo, como no podía ser menos, el monarca ha llamado especialmente la atención por un detalle: sus gafas de sol. Este complemento, que no suele utilizar en público salvo para ocasiones como estas, relacionadas con actividades deportivas, se han convertido en el objeto más deseado.

Hace apenas unos días que el Rey ha comenzado sus vacaciones 'oficiales' en Mallorca junto a la Reina Letizia y sus dos hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, pero dentro de su tiempo libre nunca falta a su cita con las regatas de la Copa del Rey. Como siempre, el monarca participa a bordo del Aifos junto al resto de sus amigos tripulantes y esta mañana ha salido a la caña de la embarcación por la bahía de Palma. A su llegada al Real Club Náutico, Don Felipe ha saludado a todo el mundo antes de embarcarse con el resto del equipo (con los que también ha posado) y ha sido muy comentado el 'sex appeal' que derrochaba.

Lucía el uniforme del equipo, un polo blanco con el logo bordado del Aifos en el pecho y la espalda y bermudas grises, pero destacaba con su propio estilo con unas vistosas deportivas rojas. Aunque, como decimos, han sido las gafas de sol las que han acaparado el foco.

Se trata de un modelo de la marca mallorquina Errebé, nacida en 2011 en el municipio de Llucmajor. Pero no uno cualquiera a la venta en sus tiendas o en su página web. Estas presentan un diseño personalizado especialmente para la tripulación del Aifos. Lleva los cristales polarizados en tono rosado y la montura y las patillas con los colores de la bandera de España. La mayoría de las piezas de esta firma oscilan entre los 80 y 110 euros, por lo que resultan bastante asequibles. No es la primera vez que el soberano se pone unas gafas de esta marca, por lo que no es de extrañar que desde la empresa lo consideren como su mejor embajador.

El hecho es que el Rey Felipe lucía un aspecto relajado y muy atractivo, con su barba ya prácticamente toda blanca. Estos días en Mallorca son de lo más refrescantes para él y su familia, dejándonos imágenes distintas al protocolo habitual y que se refleja en varias salidas durante su estancia. Esta misma tarde del lunes ya se habla del primer posado de la Familia Real en la isla balear, después de que el monarca regrese de las regatas.

Mientras tanto, el Rey Juan Carlos ha estado de nuevo en España, pero a cientos de kilómetros de distancia, participando en las regatas de Sanxenxo. Parece ser que el padre de Don Felipe habría solicitado permiso a La Zarzuela para ampliar su estancia en España (la tercera desde su retiro en Abu Dabi, hace casi tres años), durante unos días más. En todo caso, parece poco probable que coincidan en Marivent.