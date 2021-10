Están siendo días muy convulsos para la Reina Sofía. La pasada semana la vimos junto a su nieta en los Premios Princesa de Asturias en el teatro Campoamor de Oviedo y posteriormente viajó hasta Grecia. La emérita junto a su hermana, Irene de Grecia, pusieron rumbo a su país natal para la boda de uno de sus sobrinos. Tras disfrutar del enlace en la Catedral de la Anunciación de Santa María Atenas, lugar religioso donde se casó la Reina Sofía junto a Don Juan Carlos, las dos hermanas regresaron a España para continuar con sus quehaceres diarios. Sin ir más lejos, este jueves han disfrutado de un almuerzo en el Palacio de Liria.

La Reina Sofía se ha reunido con el Duque de Alba en el Palacio de Liria

El duque de Alba ha invitado a la emérita y a su hermana a disfrutar de un agradable almuerzo en los salones del Palacio de Liria. La Reina Sofía llegaba en un coche oficial acompañada por su hermana, Irene de Grecia, para disfrutar de una jornada gastronómica. La madre del Rey Felipe VI llegaba al céntrico palacio construido en el siglo XVIII. Hay que recordar que la Casa Real y la Casa de Alba siempre ha mantenido una estrecha relación. Algo que con el paso de los años no se ha perdido. Y es que la Reina Sofía mantiene una gran relación con el actual Duque de Alba, quien ha querido invitarle a pasar un día junto a ellos.

A este almuerzo no han acudido únicamente la Reina Sofía y su hermana, Irene de Grecia. También han asistido Sofía Palazuelo, la mujer de Fernando Fitz-James Stuart y nuera del actual Duque de Alba. En calidad de que en un futuro próximo Sofía será la Duquesa de Alba no ha querido perderse esta cita para estrechar lazos con la Corona española. Tampoco se ha perdido la cita Alicia Koplowitz. Tras una agradable velada durante el almuerzo, los invitados han salido del Palacio de Liria. Puedes ver las imágenes de la Reina Sofía en el siguiente vídeo. No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Europa Press

Han celebrado un almuerzo palaciego con un grupo selecto de personas

Este almuerzo ha sido de carácter privado sin tener nada que ver con la agenda oficial de la emérita. A esta citan han acudido un selecto grupo de personas en el que tanto, Carlos Fitz James Stuart, que es el actual Duque de Alba, como su hermano Alfonso Martínez de Irujo, duque de Híjar y segundo de los hijos de la duquesa Cayetana, han sido los anfitriones. Tras el almuerzo, todos los invitados han abandonado el Palacio. La última vez que vimos a la Reina Sofía visitar este palacio fue en la boda de Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart, que contrajeron matrimonio en octubre del 2018.