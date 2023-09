La Reina Sofía amplía su estancia en Mallorca por una buena causa

Pese a no haber iniciado una nueva temporada en su agenda oficial, la madre de Felipe VI se ha dejado ver en Mallorca.

Aunque prácticamente todos los miembros de la Familia Real española han abandonado Mallorca para retomar sus distintos quehaceres, doña Sofía sigue en la isla. La madre de Felipe VI ha optado por atrasar al máximo su vuelta a la capital, razón por la que ha sido vista este mismo lunes, 4 de septiembre, en la Fundación Banco de Alimentos de Mallorca en compañía de la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Con un estilismo cuanto menos sobrio, la Reina Sofía ha vuelto a hacer gala de su gusto estilístico al enfundarse en una blusa estampada en blanco y negro con lazada en el cuello, una rebeca a tono, un bolso blanco y unas alpargatas de esparto. Un calzado que se ha convertido en el favorito, por excelencia, de las féminas de la Casa Real mientras dura la temporada estival y del que ahora ha hecho uso la esposa de Juan Carlos I en una cita muy especial.

La Reina Sofía, plenamente volcada con el Banco de Alimentos

Aunque no se trata de un acto institucional, siempre que tiene oportunidad y que su agenda se lo permite, la suegra de la Reina Letizia aprovecha para visitar las sedes de la Fundación Banco de Alimentos. En esta última ocasión ha tocado desplazarse hasta la de la capital mallorquina, sobre todo teniendo en cuenta que doña Sofía continúa viviendo en el palacio de Marivent, aunque únicamente con la compañía de uno de sus pilares fundamentales: su hermana, la princesa Irene.

Sin embargo, la hija pequeña de los reyes Pablo y Federica de Grecia no ha acompañado a la que fuera Reina consorte en este trayecto. Como no podía ser de otra manera, sí que lo ha hecho el presidente del Banco de Alimentos de España, Pedro Miguel Llorca Llinares. El directivo ha dedicado unas bonitas palabras a su invitada al recalcar que “tiene un cariño especial para los bancos de alimentos y mucho interés en conocer la problemática”. Además, su testimonio no ha quedado ahí, y ha ensalzado la importante labor de la Reina emérita en este tipo de iniciativas: “Estamos muy orgullosos y alabados por la garantía de que la Fundación Reina Sofía confía plenamente en la labor del Banco de Alimentos”.

Cabe destacar que no es la primera vez que doña Sofía visita estas instalaciones de la sede de Mercapalma. Hace exactamente una década, la abuela paterna de la Princesa Leonor ya se dejaba ver en este mismo enclave para demostrar su compromiso con estas organizaciones. Una labor que ha ido in crescendo tras la pandemia por coronavirus, punto de inflexión que sirvió a la que fuera Reina para llevar a cabo aún más tareas al frente de la Fundación Reina Sofía.

Por ahora, se desconoce cuándo será el momento en el que la madre de la Infanta Elena retome su agenda oficial para dejar constancia de su inquebrantable papel en la primera línea de la Corona española. Aunque Felipe VI no ha dejado de encargarse de distintos actos, y su esposa hará lo propio a partir del próximo jueves, 7 de febrero, doña Sofía aún no tiene entre sus planes el de dar ese paso al frente, que se espera que no se demore más en el tiempo.

