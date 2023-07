La Reina Letizia está culminando los preparativos de su viaje a Palma de Mallorca, donde pasará unos días con su familia en el palacio de Marivent, refugio de la Familia Real durante el verano. Esta semana, fue vista haciendo compras de última hora en un establecimiento Mercadona, en la madrileña población de Aravaca, cerca a La Zarzuela. Aunque se dijo inicialmente que solo había adquirido un 'eyeliner', hoy se sabe, gracias a una cajera del supermercado, que no fue el único cosmético que adquirió.

La Reina Letizia, una compradora más del Mercadona

Su Majestad entró al Mercadona vestida con pantalón beige y camiseta blanca. Remataba el look con unas sencillas sandalias planas. Quería pasar desapercibida con este estilismo desenfadado, pero le fue imposible. Como cualquier hija de vecino, acudió al supermercado sin escolta y con dinero en efectivo, que es como pagó los productos que adquirió. Eso sí, no se quitó las gafas de sol en ningún momento aunque, como ya hemos dicho, de poco le sirvieron para que el resto de clientes no se percatara de su presencia.

Las primeras informaciones sobre esta sorprendente salida en solitario de la Reina indicaban que únicamente había comprado el citado 'eyeliner'. El cosmético en cuestión era de color negro y de la marca blanca Deliplus, valorado en 3,50 euros. Este viernes, un reportero de 'Así es la vida' ha vuelto al 'lugar del crimen' y ha hablado con una cajera del Mercadona. La mujer ha confirmado que también se llevó seis perfiladores de labios, que le costaron 2,50 euros cada uno, y una esponjilla de 3 euros. "Ella sabía a lo que venía", le ha contado al periodista del programa de Telecinco. Si esto es así, Letizia desembolsó, 21,5o euros en total por los ocho productos.

Estos son el 'eyeliner', la esponjilla y el perfilador que compró la Reina

A tenor de los datos que ha aportado la cajera del Mercadona, estos serían los cosméticos que adquirió la Reina. El primero es una esponja para aplicar el maquillaje en el rostro, una herramienta imprescindible para lograr un acabado impecable.