Vídeo: RTVE

La jura de la Constitución de la Princesa Leonor es, sin duda, el momento institucional más importante de la carrera de la Heredera hacia el trono de España. Una jornada repleta de simbolismo que ha dejado estampas para el recuerdo, más allá de los formalismos característicos de una cita como esta: histórica. La complicidad entre la hija mayor de los Reyes y sus padres ha sido más que evidente durante todos los actos que han tenido lugar a lo largo del día. Ella ha sido la gran protagonista y sus progenitores no le han quitado ojo, dándole tranquilidad en casa paso que ha dado. Ejemplo de ello ha sido el momentazo madre que ha protagonizado la Reina Letizia al colocarle la larga coleta a su hija, no una, sino en varias ocasiones.

El orgullo de los Reyes ha sido máximo durante todo el encuentro. Pero, sin lugar a dudas, el gesto muy de madre de doña Letizia con Leonor será uno de los más recordados. El primer momento en el que se ha podido apreciar la faceta materna de la Reina ha sido a su entrada en el Congreso, frente a las imponentes escaleras flanqueadas por los dos leones que custodian las Cortes. Antes de caminar al interior para ver a su hija prestar el importante juramento, la preocupada madre le ha agarrado de su preciosa coleta rubia y se la ha retirado hacia atrás. Un cariñosísimo gesto que ha pillado por sorpresa a la joven de 18 años que conversaba animadamente con varios de los asistentes.

La Reina Letizia, una mujer detallista a la que no se le escapa nada

La mujer de Felipe VI ha repetido el gesto tras la Jura de la Constitución, ya en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio de las Cortes. Ha sido cuando Francina Armengol, presidenta del Congreso, le ha impuesto una de las medallas de las cámaras, frente al resto de la Familia Real y los máximos poderes del Estado. La Princesa Leonor, su hermana Sofía y los Reyes se estaban situando en su posición cuando, de repente, la madre de las niñas ha reculado. Se fijaba entonces en un pequeño, pequeñísimo detalle, que ella ha querido subsanar poniéndose detrás de su hija. Un movimiento diestro que no ha pasado desapercibido a las cámaras.

De nuevo, la coleta volvía a hacer estragos. a Leonor le sobresalía por encima del hombro y no detrás de la espalda, como estaba pensado que ocurriese. Rauda y veloz, doña Letizia se lo ha dejado perfecto, con mucha maña de madre, como no podía ser de otra forma. Los eventos de la agenda oficial de los Reyes siempre dejan imágenes anecdóticas que evidencian que la experiodista no deja pasar ni un solo error, siempre pendiente de que todo salga a las mil maravillas. Más aun cuando el evento gira entorno a la Heredera del Trono.

Un padre entregado con su hija que tampoco ha dejado pasar el detalle de la coleta 'rebelde'

Ahora bien, la Reina Letizia no ha sido la única que no ha podido resistirse a colocarle una y otra vez el pelo a su pequeña que este 31 de octubre cumplía la mayoría de edad. En esta ocasión, Felipe VI tampoco ha dudado en arreglarle la larga cabellera a Leonor más de una vez. Primero, en el mismo Salón de los Pasos Perdidos donde su mujer ya había materializado el mismo gesto minutos antes. La segunda vez que hemos podido verle reproducir el atento gesto ha sido tras otorgarle el Collar de Carlos III, con ayuda del presidente en funciones, Pedro Sánchez. Ha sucedido ya en el interior del Palacio Real, donde se ha trasladado la comitiva al completo para participar en el almuerzo homenaje a Leonor.

Como se puede apreciar en la imagen, la joven Heredera al trono ha recibido la atención de su padre, siempre bajo la atenta mirada de doña Letizia. Durante toda la cita, la Princesa Leonor no ha dejado de buscar a sus progenitores y a su hermana, la Infanta Sofía, en busca de reafirmación. La Familia Real ha evidenciado lo unida que está y lo muchísimo que se crecen en este tipo de ceremonias. Sobre todo, cuando toda respaldar y apoyar a la futura Reina de España que hoy inicia una nueva y determinante etapa en su vida con destino la Corona del país.