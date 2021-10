La madre de la Reina Letizia ha querido desconectar de la rutina y ha quedado para comer con un grupo de amigas antes de que se celebren los Premios Princesa de Asturias.

Paloma Rocasolano está viviendo una de las etapas más increíbles de su vida. Centrada en su día a día, la madre de la Reina Letizia ha encontrado un hueco para disfrutar de una comida con su grupo de amigas. Por las calles de Madrid, Paloma se ha dejado ver muy feliz con varias amigas, con las que compartió confidencias en un restaurante en la capital española.

Después de disfrutar de una animada comida, Paloma y sus amigas se han dirigido al parking del local. Allí han estado compartiendo algunas confidencias. Después, han demostrado la gran sintonía que hay entre ellas y no han dudado en inmortalizar este plan con una foto. Parece que no es muy normal que todas coincidan, por lo que no han dudado en pedirle a una chica que paseaba por allí para que les hiciera una foto con el móvil.

Tras este momento, algunas de las amigas han optado por abandonar el lugar de la comida andando. Paloma no ha dejado de atender a sus amigas y no se ha percatado de la presencia de la prensa. Se le ha visto muy relajada y feliz por haberse reunido con su grupo de amigas, a las que no veía desde hacía mucho tiempo.

Paloma Rocasolano se va de comida con su grupo de amigas

Este planazo de Paloma con sus amigas coincide con la casi celebración de los Premios Princesa de Asturias, que se celebrará este próximo viernes 22 de octubre en el teatro Campoamor de Oviedo. El hecho de que el aforo se haya reducido al 60% con el fin de respetar las medidas de seguridad para evitar los contagios por Covid-19 hace que la presencia de Paloma esté en duda. Aunque acude todos los años, este puede ser el primero que decida no ir para respetar las restricciones.

La ausencia que se ha confirmado ya es la de Doña Sofía. La Reina emérita no acudirá al teatro Campoamor donde su hijo, el Rey Felipe, y su nieta, la Princesa Leonor, darán sendos discursos. Esta es la primera vez en la historia en el que la emérita falta a esta cita tan especial para la Familia Real. Tiene previsto viajar a Atenas para acudir este sábado a la boda de su sobrino, Philippos y Nina Flohr, el hijo menor de Constantino y Ana María de Grecia. En este viaje no estará sola, ya que está previsto que le acompañe su hija, la Infanta Elena.

Paloma Rocasolano está en un gran momento personal

A sus 69 años, está de nuevo enamorada y así lo contamos en SEMANA. El responsable de su felicidad es Marcus, empresario británico. Los gestos que se dedican en las imágenes que mostramos en el interior de SEMANA lo decían todo. Marcus llegó a España hace cinco años, aunque paró también en Barcelona, donde estuvo un tiempo. Después se mudó a la capital española donde trabaja como director de una compañía dedicada a la venta al por mayor de café, cacao y otras especias.

Marcus es un experto en los negocios y suele tratar con otras empresas de Asia, ya que ha tenido varias compañías dedicadas a la importación y exportación. También suele repartir su tiempo entra la ciudad británica de Castleford, donde se asienta su empresa, y la capital de España. Aunque viaja mucho por trabajo, cuando está en Madrid no duda en pasar tiempo con Paloma Rocasolano.