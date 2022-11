Una aparatosa caída practicando deporte obligaba a Iñaki Urdangarin a pasar por quirófano de manera urgente, tal y como confirmaba a SEMANA su madre, Claire Liebaert. El ex duque de Palma no está pasando por su mejor momento ya que enfila la recta final del año recuperándose de la operación de codo a la que ha tenido que ser sometido y diciendo adiós, al menos de manera momentánea, al ejercicio físico, una de las cosas que ha sido su «salvavidas» tras una época convulsa. En todo este proceso le ha apoyado su madre, Claire Liebaert, que ha reaparecido y ha dado el último parte médico sobre el estado de salud de su hijo. No te pierdas el siguiente vídeo y dale al play.

Vídeo: Europa Press

La madre de Iñaki Urdangarin asegura que su hijo «se encuentra bien». Tras haber recibido el alta médica, el exjugador de balonmano está recuperándose en su casa, donde permanece tranquilo y pendiente de su codo. Sin hacer movimientos bruscos y tomando la medicación recetada por su equipo médico, Urdangarin podrá retomar la normalidad en unas semanas. Eso sí, de momento, no podrá practicar ejercicio físico hasta que la fractura esté curada del todo.

La infanta Cristina está pendiente del estado de salud de Urdangarin

A pesar de que Urdangarin está viviendo su historia de amor con Ainhoa Armentia, la infanta Cristina está al tanto de su fractura y de su intervención quirúrgica. Según confirma la que fuera su suegra, la hija del Rey Juan Carlos y la Reina Sofía ha mostrado su preocupación por el padre de sus hijos. Atrás quedaron los problemas entre ellos y un tormentoso divorcio que ha acaparado titulares y horas de televisión. Ahora, su relación es cordial y la infanta Cristina está pendiente de la evolución del que fue su marido.

La madre de Iñaki no ha querido entrar en muchos más detalles. Aunque sí ha confirmado que la infanta Cristina «por supuesto» que ha preguntado por el estado de salud de su hijo, no ha querido hablar cuando se le ha preguntado por su actual pareja, Ainhoa Armentia. A pesar de que hace unas semanas saltaba la noticia de que la pareja, tras una fuerte crisis y un verano intenso, había comenzado a vivir juntos, Claire Liebaert no ha querido hablar de su nueva nuera.

El ex duque de Palma vive junto a su nueva pareja, Ainhoa Armentia

Han pasado nueve meses desde que el matrimonio de la hija de los reyes eméritos saltara por los aires ante la opinión pública. Durante todo este tiempo, se han vivido momentos muy tensos entre ellos y entre ambas familias. Sin embargo, atrás quedaron los rencores y el resentimiento entre Iñaki y Cristina e incluso se han dejado ver juntos en el funeral de un amigo que tenían en común. De hecho, durante este tiempo mucho se ha hablado de un posible acercamiento entre ellos. A pesar de esto, él continúa con su vida al lado de Ainhoa Armentia y su relación con su ex es únicamente cordial, por el amor que se han tenido y por sus hijos.