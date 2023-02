Froilán ha disfrutado de un carrusel de fiestas que inició en jueves y no finalizó hasta el domingo, con dos fiestas en after incluidas.

Froilán demuestra una vez más que es un amante de la fiesta sin fin. La reunión del sábado 4 de febrero en un after clandestino donde se encontraba, y que tanto está dando que hablar, solo ha sido la punta del iceberg de un fin de semana de locura. El joven decidió empezar esta maratón el jueves 2, acudiendo a una cena a un restaurante, seguida el viernes de una noche de tapeo. Tras vivir una noche intensa en una fiesta ilegal, decidió poner el broche de oro el domingo 5 acudiendo a otra fiesta de las denominadas after, en otro club de la capital, aparentemente más tranquila.

El gasto de estas 72 horas sería previsiblemente alto ya que, por ejemplo, en el citado after clandestino, para contar con un reservado, tendrían que haber desembolsado entre 500 y 1000 euros solo por unas horas y una noche. En 'Cuatro al día', programa que ha destapado esta ruta de fiesta, han intentado conocer más detalles de esa señalada noche que inquietó a los vecinos de la zona, pero ninguno de los implicados con los que han conseguido contactar ha querido hacer declaraciones públicas.

La preocupación en el entorno de Froilán no deja de crecer y más después de que se conozca qué tipo de personas frecuentan las mismas fiestas a las que asisten. Pese al esfuerzo por escapar por las puertas de emergencia de alguno de los presentes allí, pues de los que han sido identificados por las autoridades algunos contaban con cosas que no se debían, se ha conocido que en la misma sala estarían presentes futbolistas, empresarios, ladrones identificables "poco amigos" de la justicia o ultras pertenecientes a grupos radicales con muchos asuntos pendientes.

Tapeo con Victoria Federica antes de regresar a Abu Dabi

Froilán está aprovechando su estancia en España exprimiendo cada minuto que pisa por Madrid. Como contamos en exclusiva en SEMANA, el 31 de enero, antes de todo el carrusel de diversión del fin de semana, dedicó su tiempo a estar junto a su hermana, Victoria Federica, y otros amigos muy cercanos. La tarde se presentaba tranquila cuando en el bar "El Doble" aparecían los hijos de la Infanta Elena para poder disfrutar de platos muy selectos, como las exclusivas conservas que allí se ofertan. Una hora y media fue lo que duró la visita a dicho local donde aprovecharon un lugar al fondo de la barra.

Pronto Froilán tendrá que despedirse de su familia y amigas para poner rumbo a Emiratos Árabes y volver a estar junto a su abuelo, el Rey Emérito Don Juan Carlos. Todos los conflictos en los que se está viendo envuelto podrían ser el detonante para que llegue a Abu Dabi y provocar que su marcha ya estuviera fijada. Fuentes de su entorno ya nos confirmaron en palabras exclusivas que "no quiere estar en España porque, según él, siempre le estaban relacionando con problemas". Con un océano de por medio sería más fácil empezar un nuevo proyecto y que, en el caso de que no fuera exitoso, "no le criticarán allí, cosa que en España sería impensable que no le señalaran".