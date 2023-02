La Princesa Leonor está a unos meses de terminar el Bachillerato en el UWC Atlantic College, pero hasta entonces, tiene que seguir instalada en Gales. El hecho de que esté fuera de España no le impide viajar cuando lo necesita a Madrid, pero no solo para ver a sus padres, el Rey Felipe y la Reina Letizia, y su hermana, la Infanta Sofía, también para ver a amigos o compañeros de colegio. Aunque normalmente no se hacen públicos sus viajes, hay veces que se terminan filtrando. Es el caso del viaje que hizo hace unos días la joven a la capital española por un motivo de peso.

El pasado fin de semana, la hija mayor de los Reyes ha pasado unos días en Madrid. El pasado jueves era el día en el que cogía un vuelo desde Gales a Madrid para visitar su antiguo colegio, Santa María de los Rosales, tal y como publica 'Vanitatis', y reencontrarse allí con sus compañeros de colegio. Fue el viernes cuando se trasladó desde el Palacio de la Zarzuela hasta el colegio en el que ha estudiado toda su vida y en el que sigue estudiando su hermana a día de hoy.

Leonor viaja a Madrid para visitar su colegio

Llegó sin avisar y para sorprender a todos. Hay que recordar que muchos de ellos siguen estudiando el Bachillerato allí. Leonor no dudó en aparecer de sorpresa y saludar a una parte de sus compañeros de clase, con los que tantos momentos divertidos ha compartido durante años. A pesar de que está viviendo en Gales, la hija mayor de los Reyes sigue manteniendo el contacto con sus amigos de Madrid, por lo que no es de extrañar que organice fines de semana para reencontrarse con ellos en la capital española.