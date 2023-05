La infanta Cristina deja a Irene Urdangarin sin viaje de estudios para evitar un escándalo

Irene Urdangarin está muy disgustada después de que Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina no le permitan realizar su viaje de fin de curso

Ser miembro de una familia de renombre como es la de los Borbones no es tarea fácil. Y sino que se lo digan a Irene Urdangarin, hija de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. Al igual que su primera, la princesa Leonor, la joven acaba de finalizar sus estudios de Bachillerato. En este caso en uno de los centros más exclusivos de la ciudad suiza, el International School of Geneva, también llamado Ecolint. Como en la gran parte de institutos, los alumnos celebran el fin de curso con un viaje. En este caso, la clase de Irene Urdangarin había elegido viajar a Mikonos para despedir esta etapa. Sin embargo, ella no podría viajar debido a que sus padres quieren evitar un escándalo.

Irene Urdangarin está muy disgustada por la drástica decisión que han tomado sus padres de dejarla sin ir al viaje de estudios para evitar así cualquier polémica, tal y como aseguran en 'Ya es mediodía'. La joven todavía no es mayor de edad, pues cumple los 18 el próximo 5 de junio, por lo que la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin quieren protegerla y poder evitar cualquier escándalo. Sin embargo, ella no entiende la decisión que han tomado por lo que estaría muy disgustada con ellos.

Irene Urdangarin no podrá viajar a Mikonos con el resto de sus compañeros de bachillerato

No entiende que no le permitan hacer este viaje con el resto de sus compañeros después de los meses tan complicados a los que se ha tenido que enfrentar con la separación de sus padres y la nueva relación sentimental de Iñaki con Ainhoa Armentia. Irene Urdangarin estaba muy ilusionada con este viaje de lujo al lado de los alumnos de su colegio pero, en esta ocasión, se queda sin hacer las maletas y sin poder disfrutar de su adolescencia como una más. Irene quiere hacer cualquier cosa que hace una joven de su edad. Sin embargo, no es tarea fácil para ella al ser la nieta de los eméritos, don Juan Carlos y Doña Sofía.

Irene Urdangarin quería cerrar esta etapa junto a sus compañeros antes de comenzar los estudios universitarios. Después de todo el revuelo causado por la separación de sus padres, el foco estaba puesto sobre el futuro de la joven. Ahora bien, parece que ha decidido quedarse cuatro años más en Suiza y hacer allí su carrera universitaria. La joven, que tiene su propio perfil de Instagram pero es privado, ha actualizado su biografía y ha escrito "EHL'27". Unas siglas que podrían hacer referencia a la École Hôtelière de Lausanne, la mejor universidad del mundo en gestión hotelera.

El futuro académico de la hija de la infanta Cristina: más de 140.000 euros

Según aparece reflejado en la web oficial, la Hospitality Business School tiene un coste aproximado de 35.000 euros por curso. Tal y como ella misma escribía en su perfil de Instagram, acabaría en el año 2027, por lo que los cuatro años de carrera oscilarían a un total de 140.000 euros. El campus del centro universitario se encuentra a orillas del lago Léman y cuenta con una residencia para los estudiantes. Si toma la decisión de alojarse en ella, el precio aumentaría.