La Infanta Cristina esconde su mano izquierda: la misteriosa razón

Cuando la situación sentimental cambia hay gestos que hablan por sí solos. Han pasado casi dos años desde que la Iñaki Urdangarin fuera pillado de la mano de Ainhoa Armentia, lo que provocó un auténtico tsunami familiar. Desde entonces la madre de sus hijos, la Infanta Cristina, ha reaparecido con su alianza en multitud de ocasiones, detalle muy llamativo teniendo en cuenta su ruptura. Una decisión que vuelve a crear polémica por su último gesto en el 60 cumpleaños de la Infanta Elena. Y es que tanto a su llegada al exclusivo restaurante Pabú, donde hubo un cónclave real, como a su salida, ella en todo momento escondió su mano izquierda. Intencionado o no, el misterio es un hecho.

La Infanta Cristina, muy preocupada porque su mano izquierda no fuera fotografiada en el cumpleaños de su hermana Elena

La hermana de la cumpleañera tapó con su mano derecha la izquierda, pero no desveló el porqué. Solo dejó ver su manicura y un lujoso reloj, pero evitó que los anillos fueran captados por las cámaras apostadas en la puerta del lugar. Acompañada de su madre, la Reina Sofía, saludó a la prensa y no hizo apenas declaraciones. Tampoco hizo mención a su pasado, presente o futuro, el cual ella procura que sea una incógnita siempre que puede. Es solo en alguna foto suelta donde se aprecia qué joya acompaña a la Infanta en esa mano, una pieza sencilla de oro amarillo que, aunque no lleva sola, se asemeja mucho a su anillo de bodas con su ex.

Ataviada de un look que te hemos desgranado en la revista SEMANA, la Infanta Cristina impresionó a todos por su elegancia. También por la actitud con la que parecía querer esconder algo o al menos que evitar el ruido mediático. No ha podido evitarlo. La hija de los eméritos vuelve a copar titulares por cubrir lo que parece ser la alianza que ha llevado consigo más de 25 años. Un anillo sobre el que su entorno se ha pronunciado en 'Vanitatis' y del que se está convencido que no se desprenderá. "Aunque haya firmado el divorcio, no se la quitará", explican.

Es tarea difícil encontrar alguna imagen de la Infanta Cristina en la que sí deje sus manos al descubierto. Un juego o gesto que podría deberse a la atención puesta sobre ella, ya que eran muchos los curiosos y fotógrafos allí apostados. Ella sabe y es conocedora del interés que suscita todo lo que suceda con Iñaki Urdangarin, con el que quién sabe si firmará o no su divorcio.

Fue este verano cuando pudimos verla con su anillo de casada. La directora del área internacional de la Caixa fue vista en Barcelona junto a su hijo Pablo y todas las miradas se focalizaron en lo mismo: todavía lucía alianza de casada.