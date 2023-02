Froilán, "pillado" de nuevo en Abu Dabi

Froilán continúa su vida en Abu Dhabi desde que pusiera rumbo allí el pasado 10 de febrero junto a su abuelo el Rey Emérito Juan Carlos. La primera vez que se le pudo fotografiar en este país fue el pasado miércoles 22 disfrutando de un partido de pádel en las gradas del Abu Dhabi Padel Master 2023. Ahora la acción se ha repetido y su afición por este deporte continúa. Tal como ha podido saber SEMANA por un testigo, este ha estado por segunda vez como un espectador más en el torneo profesional al que ha accedido junto a la actriz Andrea Duro, novia de Alejandro Galán, campeón mundial de pádel y que actualmente se encuentra disputando el torneo.

Como este trofeo no termina hasta el 26 de febrero, tiene tiempo aún de continuar viendo las fases del torneo en el complejo Bab Al Nojoum situado en Hudayriyat Island. En estos momentos este se encuentra celebrando los denominados cuartos de final. El hijo de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar siempre elige llevar un look informal para intentar pasar desapercibido. En su primera visita al recinto acudió en vaqueros, camiseta y gorra. Esto no impidió que fuera captado por los presentes, tal como mostró 'Ya es mediodía'. Al igual que en ese partido, vuelve a disfrutar del partido en un espacio público, lejos de delimitaciones de las zonas más exclusivas, y como cualquier otro espectador.

Sus días en Abu Dhabi son toda una sorpresa. A diferencia de lo que pudiera pensar en un principio, estos no serían tan placenteros como se imaginaba. Tal como supimos en SEMANA a su llegada, a Froilán le está costando mucho hacer amistades y, además, adaptarse a las costumbre de Abu Dhabi. Mientras todo esto sucede, está trabajando en una importante petrolífera, con un sueldo alto. Esta empresa llegó incluso a buscarle una casa para que solo se tuviera que preocupar por su día a día. Ahora está inmerso en unas rutinas diferentes a las que tuvo en Madrid en sus últimos días en la capital.

Fiestas y salidas, los últimos días de Froilán en Abu Dhabi

Abu Dhabi, Froilán tuvo una despedida por todo lo alto en Madrid. El sábado 4 de febrero por la noche, ya en la mañana del domingo, disfrutó de una gran fiesta en un after ilegal que terminó siendo desalojado. La Policía Nacional se personó allí para poner orden pues habían superado ampliamente Antes de marcharse a. El sábado 4 de febrero por la noche, ya en la mañana del domingo,. La Policía Nacional se personó allí para poner orden pues habían superado ampliamente el aforo permitido de 99 personas a superar ampliamente las 200 . Los vecinos de la zona de Bernabéu cercanas al local, alarmados por el ruido que de allí provenía, decidieron llamar a los agentes. Estos, tras su visita, pusieron fin al ritmo a las 9 de la mañana.