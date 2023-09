Se acabaron las vacaciones para la Reina Letizia. Del mismo modo que la Princesa Leonor ha ingresado en la Academia Militar de Zaragoza o la Infanta Sofía en el UWC Atlantic College de Gales, su madre tendrá que retomar sus quehaceres oficiales de cara a la próxima semana. Será el 7 de septiembre cuando la consorte tenga que reaparecer públicamente tras haber vivido un verano de lo más ajetreado con visitas a Mallorca e incluso a Sídney, donde estuvo presente con motivo de la final del Mundial de Fútbol Femenino.

El próximo jueves, la Reina Letizia volverá a situarse en la primera línea de la Corona al hacer entrega de los “Premios Unicef España”. Una cita de lo más especial para la consorte con la que dará pistoletazo de salida a un nuevo curso en solitario. Por su parte, el Rey Felipe tendrá que acudir el miércoles, 6 de septiembre, a una audiencia a don Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, a fin de hacer entrega de la memoria anual de la Fiscalía General del Estado. Además, el monarca también tendrá el jueves ocupado, al igual que su esposa, al estar presente en el acto de apertura del año judicial 2023/2024.

No será hasta el viernes, 8 de septiembre, cuando Sus Majestades reaparezcan de manera conjunta en el acto de celebración del VI centenario del Privilegio de la Unión. Para ello, don Felipe y doña Letizia tendrán que desplazarse hasta Pamplona y concretamente hasta la Catedral y el Ayuntamiento en el que se va a convertir en el primer viaje, dentro del territorio nacional, para la consorte en esta nueva etapa.

La Reina Letizia vuelve a la carga

A juzgar por la duración del descanso, todo apunta a que la Reina ha cogido fuerzas suficientes y está dispuesta a darlo todo por la Familia Real, como de costumbre. No cabe duda de que su papel es inquebrantable dentro de la monarquía española, y a eso se suma que su popularidad ha crecido de manera considerable en las últimas semanas. Esto se debe a que, durante su aparición en Australia para ver el partido de fútbol femenino entre España e Inglaterra, la periodista dejó a un lado el protocolo para abrazar a las campeonas e incluso saltar junto a ellas por la victoria.

Por si fuera poco, y sacando a relucir su instinto comunicativo, la madre de la heredera al trono también pudo pronunciar unas palabras para Televisión Española el pasado 20 de agosto. Unas declaraciones que no pasaron desapercibidas en ningún rincón del planeta y que fueron alabadas en numerosos países, que consideran que la Reina ha dado una imagen de sí misma mucho más distendida que de costumbre.

Sea como fuere, todas las miradas están puestas sobre la Reina Letizia y sobre su esperada reaparición, para la cual ya ha comenzado la cuenta atrás. En esta nueva temporada, no hay duda de que la consorte volverá a hacer gala de su exquisito gusto estilístico y de su saber estar para volver a coronarse como toda una it girl dentro de la realeza europea. Sus looks y su actitud no dejan indiferente a nadie, y se espera que eso no cambie pese a estar inmersa en un momento que nada tiene que ver con los anteriores al estar viviendo un día a día alejada de sus dos hijas.

1 de 3 La Reina Letizia vuelve a la primera línea de la Corona 2 de 3 La consorte retomará sus compromisos oficiales 3 de 3 Después de sus vacaciones y de haber despedido a sus hijas temporalmente