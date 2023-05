El 'no beso' de Felipe y Letizia y otras anécdotas en el 19º aniversario de su boda

El 22 de mayo de 2004 los entonces Príncipes Felipe y Letizia se daban el "sí, quiero" en la catedral de La Almudena de Madrid. Por tanto, se cumplen hoy 19 años de aquel histórico día. Muchos momentos quedaron grabados en nuestra retina, pero otros se han diluido en la memoria y merecen ser traídos al presente. Aquella jornada amaneció lluviosa y fue una boda real pasada por agua. La llegada de la novia quedó un tanto deslucida bajo al chaparrón, pero esa fue solo la primera de una serie de anécdotas inolvidables.

La lluvia y los paraguas marcaron el inicio del esperadísimo enlace. Hacía casi cien años de la anterior boda real en Madrid, en concreto la del Rey Alfonso XIII con Victoria Eugenia, en 1906. Al fin el heredero a la Corona se decidía a dar el gran paso, a los 36 años, y dejaba de ser el soltero de oro de la realeza europea. Y lo hacía con una conocida periodista de Televisión Española, divorciada, a la que había presentado en público apenas seis meses antes. Todo el mundo esperaba un cuento de hadas.

Letizia llegó a la catedral a bordo de un Rolls Royce acompañada por su padre y padrino, Jesús Ortiz. El primer paseíllo hasta el templo lo hizo bajo la lluvia, lo que los más supersticiosos interpretaron como la señal de un matrimonio fructífero. Dentro aguardaba Don Felipe, algo nervioso en el altar. Antes habíamos visto un desfile de 'royals' (hubo 1.200 invitados), entre los que brillaron Rania de Jordania (con blusa blanca y falda larga) y Carolina de Mónaco, en solitario, pues su entonces marido, Ernesto de Hannover, no se repuso a tiempo de la juerga de la noche anterior tras la preboda en El Pardo.

Las familias Borbón y Ortiz-Rocasolano desfilaron con sus mejores galas, pero el gran descubrimiento fue Telma Ortiz, hermana de la novia, que causó sensación con un traje de chaqueta color salmón y una gran pamela firmados por Felipe Varela.

Doña Letizia lucía un impresionante vestido de Pertegaz, la última creación del maestro de la costura, que ya sobrepasaba los 90 años. Muy regio, con cuello de chimenea, cola y bordados en dorado, que al principio no gozó de todos los halagos, pero que con el tiempo se ha revalorizado como un vestido perfecto para la que iba a ser la futura Reina de España. De los trajes de las damas, goyescos y con corpiño, se encargó Lorenzo Caprile. Además, Letizia lucía la Tiara Helénica, con la que se casó la propia Reina Sofía. Llamó especialmente la atención su maquillaje muy natural y el gesto algo melancólico. Después se supo que la novia había estado resfriada, con fiebre, y que iba medicada.

Durante la ceremonia, las cámaras (dirigía la retransmisión Pilar Miró) captaron la famosa patada de Froilán (uno de los pajes, entonces con casi 4 años) a otra de las damitas de honor, cimentando para siempre la fama de travieso del hijo de la Infanta Elena. No obstante, el "sí, quiero" de la pareja fue el momento álgido. Fuera de la catedral se escucharon los aplausos y vítores del público congregado para vivir este acontecimiento. Ya solo quedaba el beso. Pero no lo hubo frente al altar.

Los recién casados salieron de la catedral de La Almudena para darse su primer baño de multitudes realizando un paseo por las calles en el coche oficial. Debido al mal tiempo, no fue en carruaje, sino en vehículo cubierto. Pese a todo, su felicidad era evidente. Felipe y Letizia saludaban al pueblo por las calles engalanadas por el arquitecto Tomás Alía. A su llegada al Palacio Real, los novios cumplieron con el ritual de salir a saludar desde el balcón ante una abarrotada plaza que esperaba la culminación de todo 'cuento de hadas'. ¡El beso! Pero de nuevo fueron esquivos y cual castos novios se fundieron solo en un beso en la mejilla.

El posterior banquete tuvo lugar en el Palacio Real. Estuvo servido por el mítico restaurante madrileño Jockey, que confeccionaron un menú a base de tartaleta hojaldrada con frutos del mar sobre fondo de verduras y capón asado al tomillo. De la tarta nupcial se ocupó el pastelero Francisco Torreblanca.

A los brindis, Don Felipe pronunció un precioso discurso proclamando su amor por Letizia: "No puedo ni quiero esconderlo. Imagino que salta a la vista. Soy un hombre feliz y tengo la certeza de que esta condición me la da sentir la emoción de ver y protagonizar la realización de un deseo: me he casado con la mujer que amo". Ella, abrumada, se abrazó a su ya marido. Y de nuevo sin beso en los labios que sellara su unión para la posteridad. Han pasado casi dos décadas, tienen dos hijas, Leonor y Sofía, y convertidos en Reyes de España se mantienen como un equipo sólido y tan enamorado como aquel día.

Hoy ambos han despejado su agenda. De hecho, la Reina Letizia la mantendrá libre durante toda la semana. Son unos días muy especiales para la Familia Real, con el regreso de la primogénita, la Princesa Leonor, tras graduarse del Bachillerato en Gales, y preparándose ya para la Confirmación de la Infanta Sofía, que será el próximo jueves 25 de mayo.

