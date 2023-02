Todos los detalles inéditos de la Coronación de Carlos III

Todas las miradas están puesta en el próximo 6 de mayo, día de la coronación del Rey Carlos III y la Reina consorte Camilla. Serán tres días de festejos que están generando una gran expectación en el país y fuera de él. A la espera de que llegue el momento, poco a poco vamos conociendo nuevos detalles sobre lo que nos espera el primer fin de semana de mayo. Entre ellos, la extraña ausencia de Elton John en la celebración y el papel que va a desempeñar la mujer de Rod Stewart.

Hace unas semanas, el Ministerio de Digital, Cultura, Medios de Comunicación y Deporte estrenó la web oficial de la Coronación y publicaba la playlist oficial de la histórica celebración. Entre los artistas elegidos por Carlos III y Camilla se encuentran Coldplay, David Bowie, Ed Sheeran, Ellie Goulding, George Ezra, Harry Styles, Queen, Jeff Beck, Rod Stewart, el eurovisivo Sam Ryder, The Spice Girls, The Kinks, The Who y Tom Jones. En definitiva, una amplia selección de artistas de renombre y que han formado parte de la historia musical de Reino Unido.

No obstante, la ausencia de Elton John ha llamado poderosamente la atención y muchos se han preguntado cómo es posible que no se cuente con él para la coronación. Según han apuntados varios medios británicos, la Reina consorte ha pedido expresamente que no estuviera el cantante por ser cercano a Lady Di.

Quien tampoco estará en las celebraciones será Rod Stewart. El cantante será una de las grandes ausencias de la Coronación de Carlos III y Camilla por motivos laborales puesto que tiene un compromiso en Las Vegas. Aunque él se ausentará, su mujer, Penny Lancaster, estará de servicio como agente especial de la policía londinense y formará parte del equipo de seguridad durante este evento histórico. También formará parte del equipo de seguridad del concierto que tendrá lugar el domingo 7 de mayo en el Castillo de Windsor. La mujer del cantante solicitó convertirse en agente especial tras participar en 'Famous and Fighting', un reality show británico en el que varios famosos combaten el crimen. En el programa, Penny se llegó a enfrentar a un traficante que amenazó con apuñalarla.

Con respecto al concierto mencionado, no se ha adelantado detalles sobre la lista de artistas que cantarán para Carlos III y Camilla. Tan solo se ha hecho público que uno de los cantantes que se subirán al escenario que se construirá en el Castillo de Windsor es Lionel Richie. De la misma forma, varios medios británicos asegura que las Spice Girls se reunirán de nuevo para hacer una actuación especial con motivo de la Coronación. De la misma forma, en cuanto a la música que sonará durante estos tres días, el hijo de la fallecida Isabel II ha encargado personalmente la composición de doce nuevas piezas musicales que sonarán durante la pomposa misa. Uno de los himnos estará compuesto por Andrew Lloyd Webber ('El fantasma de la ópera', 'Cats', 'Jesucristo Superstar').

¿Acudirán Harry y Meghan?

A pesar de las tiranteces entre Harry, Meghan y el resto de la Familia Real, Carlos III mantiene la invitación de su hijo y su mujer a su coronación. Eso sí, el hijo pequeño del monarca ha dejado entrever que todavía no tiene muy claro si acudirá. Los expertos en la Casa Real británica apuntan a que el matrimonio acudirá a las celebraciones, pero su presencia se medirá al máximo. El personal que ya está trabajando en la organización ha señalado que desde el palacio de Buckingham nunca se sugirió que no acudieran a los actos que se prolongarán durante tres días. Según apunta el citado diario, lo duques de Sussex recibirán la invitación para la coronación al igual que otras 2.000 personas, entre miembros de las distintas familias reales, mandatarios y líderes mundiales. "Definitivamente serán invitados, y estamos trabajando asumiendo que vendrán", afirma una fuente consultada por 'The Sun'.