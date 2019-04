5 Desde Casa Real no se mojan

El gabinete de prensa de Buckingham se ha apresurado a lanzar un comunicado para poner en preaviso a los medios de que esta información no se ajusta del todo a la realidad. Eso sí, no lo han negado, lo que ha sido entendido por muchos como una confirmación sin necesidad de hacer demasiado ruido: “Cualquier plan de futuro del Duque y la Duquesa es una especulación en este momento. No se han tomado decisiones acerca de sus papeles en el futuro. El Duque continúa desempeñando su labor como embajador de la juventud en la Commonwealth”.