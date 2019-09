6 Empleada y amiga

Ambas se conocieron en 1992 y desde entonces no se han separado. Angela Kelly se ocupa del vestuario de la Reina, lo que no es poco. Hay pocas personas en el mundo que tengan un estilo tan definido como el de Isabel y a eso ha contribuido de manera fundamental esta señora. Pero la relación entre ambas no es solo laboral, como lo demuestra el hecho de que, por primera vez, la soberana haya dado su autorización a este tipo de libro.

Todas las veces que Harry ha protagonizado un escándalo.