Kate Middleton, sometida a una "histerectomía": todo sobre la intervención que le obliga a estar de baja

Kate Middleton (42 años) lleva ya una semana siendo noticia por un problema de salud que le ha obligado a pasar por el quirófano. La princesa de Gales continúa ingresada en el hospital The London Clinic de Londres, donde el pasado 16 de enero tuvo que ser intervenida por un problema abdominal. El revuelo que ocasionó la noticia sobre su operación obligó al palacio de Kensington a aclarar que no se trataba de un "problema canceroso".

Ahora que se ha cumplido una semana del anuncio de la casa real británica, salen a la luz nuevos detalles de la operación a la que tuvo que ser sometida y que la mantendrá de baja unos meses. Y es que podría haber sido intervenida de una "histerectomía", según ha revelado Pilar Vidal en 'Espejo Público'. Por ahora la casa real británica no ha confirmado si este ha sido el verdadero motivo por el que Kate Middleton ha tenido que ser operada.

Pero, ¿en qué consiste esta intervención? Se trata de una cirugía que tiene como objetivo extirpar el aparato reproductor femenino: el útero y el cuello uterino. En ocasiones también se pueden llegar a extirpar los ovarios y las trompas de Falopio. La decisión de someter a una persona a esta intervención puede ser por varios motivos, como un sangrado menstrual doloroso y de gran cantidad, displasia cervical, endometriosis, prolapso uterino... Sin embargo, ninguno de estos motivos obliga al paciente a pasar tanto tiempo en el hospital ingresada.

Kate Middleton podría haber sido intervenida de una "histerectomía"

Y es que en torno al estado de salud de Kate Middleton han surgido muchos rumores. Tanto es así que la casa real británica se vio en la obligación de aclarar que el motivo que había obligado a la duquesa de Gales a pasar por quirófano no tenía nada que ver con un "problema canceroso". No están siendo días fáciles para Kate Middleton, que no podrá volver al trabajo hasta después de Semana Santa. El hecho de que esté tanto tiempo retirada de los compromisos profesionales ha hecho que surjan dudas sobre su estado de salud.

Aún así, está recibiendo el cariño de su marido, el príncipe Guillermo, que también ha cancelado todos los compromisos profesionales, y el de sus hijos. Tal y como publican algunos medios ingleses, Kate Middleton está muy pendiente del trabajo, pero también dedica tiempo a hacer videollamadas con sus hijos, que están deseando que su madre vuelva a casa para reunirse con ellos.

Un comunicado de lo más rotundo sobre la operación de Kate

Fue el Palacio de Kensington el que anunciaba todo acerca de esta operación, que mantendrá a la princesa de Gales fuera de sus funciones hasta después de Semana Santa: "Su Alteza Real la princesa de Gales ingresó (refiriéndose al 16 de enero) en el hospital para una cirugía abdominal planificada. La operación fue un éxito y se espera que permanezca en el hospital durante diez o catorce días antes de regresar a casa para continuar con su recuperación. Según las recomendaciones médicas, es poco probable que regrese a sus funciones públicas hasta después de Semana Santa. La princesa de Gales aprecia el interés que generará esta declaración. Espera que el público comprenda su deseo de mantener la mayor normalidad posible de cara a sus hijos y su deseo de que su evolución médica permanezca privada. Por tanto, el Palacio de Kensington solo proporcionará actualizaciones sobre el progreso de su alteza real cuando haya una información importante. La princesa de Gales desea pedir disculpas a todos los afectados por el hecho de tener que posponer sus próximos compromisos. Esperar poder atenderlos tan pronto como sea posible". ¿Dará el paso el palacio de Kensington de publicar un nuevo comunicado para revelar cómo avanza el estado de salud de Kate?