Kate Middleton recibe el alta: el comunicado oficial de Kesington tras su operación abdominal

Kate Middleton(42 años) ya ha recibido el alta hospitalaria. Dos semanas después de que fuera intervenida de una operación abdominal en el centro privado London Clinic ha podido volver a casa con su familia. Ha sido la Casa Real Británica la encargada de dar la excelente noticia, derribando así cualquier rumor acerca de su salud. Ni intubación, ni complicaciones, al menos ahora. Apoyada por su núcleo duro y sus personas más leales, la princesa de Gales está centrada en seguir adelante. Tras 14 días ingresada regresa a su residencia de Windsor, aunque no podrá volver al trabajo, tal y como le han recomendado los médicos.

A statement from Kensington Palace pic.twitter.com/DW6BOHuuRJ — The Prince and Princess of Wales ( @KensingtonRoyal) January 29, 2024

Kate Middleton, agradecida a los enfermeros "por su dedicación y cuidados"

"La princesa de Gales ha vuelto a su casa de Windsor para continuar con la recuperación de su operación. Su evolución es favorable. El príncipe y la princesa quieren dar las gracias a todo el equipo de la London Clinic, especialmente al equipo de enfermeros, por su dedicación y sus cuidados. La familia Gales se encuentra agradecida por los buenos deseos que ha recibido desde todas las partes del mundo", dice en comunicado oficial de Kesington Palace que ha sido emitido este lunes 29 de enero al mediodía. De este modo, confirman que Kate Middleton ha vuelto a Adelaide Cottage, donde seguirá muy atendida y cuidada, a buen seguro, por expertos en la materia. Una forma de romper con el mutismo que tan presente ha estado en los medios ingleses.

Lo que no han querido desvelar son los motivos que han llevado a Kate a pasar por quirófano. Tan solo aclararon que no se trataba de un proceso canceroso, siendo un silencio sepulcral lo que ha existido desde entonces. Quien no se ha querido separar de su lado ha sido su marido, el príncipe Guillermo, a quien se vio en las inmediaciones del hospital con rostro serio y evidentes signos de preocupación. Una imagen que se hizo pública justo después de que se confirmaran sus intenciones y es que él también aparcaba sus compromisos para cuidar de Kate.

Llama la atención que, por el momento, no existan imágenes de Kate abandonando el hospital. Se ha cuidado hasta el más mínimo detalle para que ella permanezca en la sombra y pueda volver desde la más absoluta tranquilidad. Pero ¿qué se ha dicho fuera de nuestras fronteras ahora que se confirma que Kate Middleton está estable? Buceando en medios británicos como el 'Daily Mail', vemos cómo informan de sus planes ahora que está fuera del hospital. "Tras su estancia en el hospital, la princesa se recuperará ahora en casa. Su regreso a sus funciones oficiales dependerá del consejo médico que se acerque. Se entiende que el príncipe de Gales volverá a los compromisos públicos una vez que su esposa esté mejor", cuentan.