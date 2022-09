Este lunes, las principales casas reales europeas se han dado cita en Londres con motivo del funeral de Estado de la reina Isabel II. Este ha tenido lugar en la Abadía de Westminster. Finalizado el oficio, la Familia Real británica ha protagonizado un solemne cortejo fúnebre hacia el castillo de Windsor, donde ha sido enterrada la soberana. Pero, antes de que este acto histórico tuviera lugar, el rey Carlos III ha recibido a sus invitados en el Palacio de Buckingham. Allí han dado la bienvenida a los miembros de otras familias reales y los mandatarios que se han desplazado a Reino Unido para dar el último adiós a su madre. Entre ellos se encontraban los reyes Felipe y Letizia, que han charlado animadamente con el nuevo monarca. También estaba presente don Juan Carlos, a quien hemos podido ver saludando muy efusivamente a Camilla, la reina consorte.

Las fotografías, compartidas por la cuenta de Flickr de Foreign, Commonwealth & Development Office, reflejan la excelente relación entre los Reyes con el rey Carlos III. Todos ellos compartieron confidencias en la recepción de Estado previa al funeral de estado de Isabel II. Miradas cómplices y fuertes apretones de manos son algunos de los momentos que han captado las imágenes oficiales de este cara a cara entre nuestros reyes y Carlos III.

Don Juan Carlos no es fotografiado junto a los Reyes en la recepción privada ofrecida por Carlos III

Del encuentro entre el recién estrenado rey de Inglaterra con los reyes de España y el emérito, -que se ha producido a puerta cerrada-, han llamado la atención algunos detalles. Uno de ellos, que Sus Majestades han charlado con el monarca del Reino Unido sin la proximidad de don Juan Carlos. No se les ha visto juntos en las instantáneas captadas por la institución. Al menos, no han compartido plano. Puede que simplemente los focos no los pillaran a la vez o que evitaran coincidir en espacio tiempo, como sí harían en el funeral oficiado en Westminster (allí sí estuvieron los cuatro reyes sentados juntos).

Don Juan Carlos se ha mostrado especialmente afectuoso y cercano tanto con el rey de Inglaterra como con la actual reina consorte, Camilla. A su lado, en un discreto segundo plano, se encontraba Doña Sofía.