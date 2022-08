Este jueves 4 de agosto, Meghan Markle está de celebración y es que es el día de su aniversario. La mujer del príncipe Harry ha soplado en su tarta de cumpleaños las 41 velas y ha recibido llamadas y mensajes de familiares y amigos para desearle lo mejor en su día, así como darle las gracias por compartir con ellos momentos especiales. Pero este no es el caso de los duques de Cambridge, el príncipe Guillermo y Kate Middleton, aunque sí han dado el paso de felicitar a Meghan Markle por su 41 cumpleaños, aunque la forma tan deslucida y fría de hacerlo ha llamado poderosamente la atención en medios británicos, lo que ha vuelto a suponer una prueba de que la relación de los duques de Sussex y los duques de Cambridge no es nada fluida y deja mucho que desear.

A la espera de que otros miembros de la familia real británica hagan lo propio y feliciten a Meghan Markle en su día especial, los primeros en tener este gesto de manera pública han sido el príncipe Guillermo y Kate Middleton. Es curioso que sean precisamente ellos los primeros, dado que desde que Meghan Markle entrase a formar parte de la familia real siempre se ha comentado la mala relación que atesoran. De hecho, hace poco se desveló que el motivo de la enemistad entre las mujeres de los hijos del príncipe Carlos se debe a un feo comentario de Meghan hacia la hija de Kate, la princesa Charlotte. Después llegó la polémica salida de los duques de Sussex del clan y del Reino Unido y con ello se recrudeció la guerra familiar.

Pero pese a todo hay que guardar las apariencias y así han hecho los duques de Cambridge al felicitar a su cuñada con un mensaje que no se han trabajado mucho y que marca más distancia. “Deseamos un feliz cumpleaños a la duquesa de Sussex”. Punto. Sin más. El mensaje no podría ser más aséptico e impersonal, aunque sus intenciones sean buenas, aunque parece que es un gesto cordial más de cara a la galería, lo que ha llamado mucho la atención de los medios británicos, que destacan que seguramente no se ha producido ningún gesto privado para mostrarle sus buenos deseos para este día a Meghan Markle. Se trata de un gesto casi institucional, aunque implique el ámbito personal.

La foto elegida por el príncipe Guillermo y Kate Middleton para hacer llegar su felicitación a Meghan Markle a través de las redes sociales es reciente. Se captó el pasado mes de junio, cuando la Reina Isabel II de Inglaterra celebraba su Jubileo de Platino y que supuso el regreso de los duques de Sussex a Reino Unido tras instalarse al otro lado del charco. Una foto de archivo, de domino público por agencias oficiales y muy impersonal. Una felicitación que, pese a tratar de acercar posiciones, al menos de forma pública, ha marcado más distancia si cabe.