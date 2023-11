La Reina Letizia pone paz en Dinamarca con un impecable look blanco de Ralph Lauren

La Reina Letizia empieza la tercera y última jornada del viaje de Estado a Dinamarca. Los Reyes afrontan las horas finales en medio del torbellino creado por las fotos del príncipe Federico y Genoveva Casanova en Madrid. Y así ha comenzado nuestra soberana. Junto a Federico y Mary (de nuevo) recorriendo el Centro de Arquitectura BLOX, donde han disfrutado de una exposición y posteriormente han participado en una mesa redonda sobre desarrollo urbano y sostenible. Doña Letizia ha escogido un look blanco. Pureza, serenidad. Paz.

Si hacemos caso al concepto de 'hablar' a través de la moda (y sin duda lo damos por válido), la Reina española hoy ha impuesto un tratado de paz en mitad de una tormenta. La mediática, la personal, la humana... Su vestido camisero de seda con manga larga, cinturón fino y falda plisada, es todo un 'statement'. Es de la firma estadounidense Ralph Lauren, es decir, territorio neutral.

Un estilismo relajado, sin estridencias, clásico y lady para no meter más ruido innecesario. Suponemos que esto ya lo tendría preparado desde Madrid, pero qué acierto de maleta y que esta mañana se haya decantado por el beatífico color blanco. Además de ser reciclado. Letizia lo estrenó en septiembre de 2022 durante un viaje a Nueva York, y más en concreto para su cita con la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, con la que trató sobre la lucha contra el cáncer.

La Reina Letizia lo ha combinado con complementos en beis: cartera de mano y salones de tacón alto, pero reforzados con doble suela para hacerlos más cómodos. Estos son de Prada y tampoco nuevos. La cartera tiene más historia, pues pertenece a la Princesa Leonor, o al menos se la vimos a ella por primera vez, para la Confirmación de la Infanta Sofía, en mayo de 2023. Es de Zara, de la colección especial creada para la firma por Narciso Rodríguez.

El pelo suelto con raya al lado, pero liso, a diferencia de su anterior aparición con grandes ondulaciones. En cuanto a las joyas, la soberana continúa en plan discreto. Lo mejor. Unos pequeños pendientes dorados han sido los elegidos del día. Nada que ver con el derroche de joyones de rubíes, zafiros y esmeraldas que ha gastado durante este viaje, todos ellos prestados por la Reina Sofía.

La Reina Letizia ha empezado con un abrigo rosa de Carolina Herrera

Hacemos una mención extra para el abrigo que ha llevado a primera hora, para la despedida de la reina Margarita en el palacio de Fredensborg (donde los Reyes han cumplido con la singular tradición de firmar sobre el cristal de una ventana). Una bonita prenda rosa de Carolina Herrera, que ya se llevó a otro viaje a Suecia, y que ponía el acento de color, aunque en dulce. Y con este sumamos cuatro abrigos en total durante este viaje.

Fin a un viaje a Dinamarca muy movido

El viaje de los Reyes termina este mediodía con una recepción con los españoles residentes en Dinamarca en el Palacio Moltke de Copenhague. Este es el punto y final a una intensa visita que se ha visto trufada por el 'affaire Genoveva'. Un sector de la prensa danesa lo califica directamente como "presunto adulterio". Pero en lo que a nosotros respecta la visita ha sido todo un éxito para fortalecer las relaciones entre ambos países y no resta méritos a nuestros Reyes. Y en particular a la Reina Letizia, que en cuestiones de estilo ha estado impecable apostando por looks elegantes y adecuados. Hoy le faltaba una ramita de olivo en la boca...

1 de 9 La Reina Letizia apuesta por el color blanco en el último look del viaje La Reina Letizia afronta su último día de viaje oficial en Dinamarca con un estilismo de aire lady en blanco y beis. 2 de 9 Un vestido plisado de Ralph Lauren La Reina ha recuperado un diseño de Ralph Lauren que lució en septiembre de 2022 en Nueva York. 3 de 9 La Reina Letizia, un buen apoyo para la princesa Mary (de verde grisáceo) en un momento delicado La Reina Letizia ha elegido el blanco pureza, mientras que la princesa Mary ha optado por un traje de chaqueta en color verde grisáceo con un top blanco. Dos estilos diferentes para la mañana después del escándalo. 4 de 9 Letizia lleva una original cartera de mano 'nude' de Zara por Narciso Rodríguez En la línea serena del estilismo, la Reina Letizia ha preferido proseguir en una gama cromática tranquila a través de los accesorios. La cartera es de Zara y antes la llevó la Princesa Leonor. 5 de 9 La Reina Letizia recicla un diseño internacional Doña Letizia da una segunda vuelta a este bonito vestido plisado que le vimos por primera vez en Nueva York. 6 de 9 Unos discretos pendientes dorados Este look tan depurado requería de sencillez también en los adornos. Letizia se ha puesto unos pendientes dorados que ponían un sutil acento al rostro. 7 de 9 La Reina Letizia con melena alisada La Reina Letizia luce un peinado en clave cóctel: melena suelta y lisa, con mucho brillo. 8 de 9 La Reina Letizia, con un bonito abrigo rosa de Carolina Herrera La Reina Letizia ha rescatado este dulce abrigo rosa de corte capa de Carolina Herrera para sus últimas horas en el país nórdico. En total se ha metido cuatro abrigos en la maleta. 9 de 9 La Reina Letizia dice adiós a Dinamarca Así ha rematado la visita oficial en Dinamarca: elegancia sin complicaciones y con protagonismo para el blanco.