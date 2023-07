El divertido guiño a Barbie de la Reina Letizia en Mallorca

La Familia Real española ya ha dado pistoletazo de salida a sus vacaciones de verano. Como cada año, el Rey Felipe, su esposa y sus hijas han viajado hasta Palma de Mallorca para disfrutar de unos días de unión en una de las playas más paradisíacas del país. Un momento de lo más familiar en el que todos ellos han querido continuar con la tradición de posar frente a las cámaras en una estampa que ha tenido como escenario los Jardines de Alfabia en la Serra de Tramuntana, Mallorca.

En una cita tan especial que ya ha pasado a formar parte de la historia de la monarquía de España, la Reina Letizia no ha defraudado a nivel estilístico. La consorte ha vuelto a hacer gala de su exquisito gusto al enfundarse en un vestido rosa fucsia al más puro estilo Barbie con falda de vuelo, tirantes y escote pronunciado. El diseño midi de 2020, firmado por Adolfo Domínguez, no no había sido utilizado por doña Letizia hasta ahora, que lo ha combinado con un capazo playero nuevo y unas alpargatas bajas de Espardenyes Torres, las cuales estrenó en la visita de la Familia Real al santuario de Lluc también en Mallorca, pero en 2021.

De esta manera, la esposa de Felipe VI ha vuelto a demostrar ser una fiel seguidora de las tendencias que también está inculcando a sus hijas. Las jóvenes han reaparecido con dos vestidos de lo más veraniegos, optando la heredera al trono por el verde y su hermana por un estampado étnico. Si algo ha quedado claro, es que tanto la Princesa Leonor como la Infanta Sofía cuentan con una muy buena maestra que a buen seguro les está ayudando a encontrar un estilo con el que puedan sentirse cómodas sin renunciar a la elegancia y la sofisticación.

Los planes de la consorte de cara a los próximos días

Después de esta esperada reaparición, cabe destacar que la nuera de Juan Carlos I no retomará su agenda hasta el próximo jueves, 3 de agosto, junto a su marido. Lo hará con motivo de una recepción ofrecida a las autoridades de las Islas Baleares y a una representación de la sociedad balear. Un acto que se celebrará en el Palacio de Marivent, en Palma, y con el que doña Letizia podrá poner el broche de oro a la semana para exprimir al máximo cada minuto con sus hijas antes de que tengan que separarse para retomar sus quehaceres estudiantiles.

Mientras que la Princesa Leonor comenzará su andadura en la Academia de Zaragoza el próximo 17 de agosto, su hermana, la Infanta Sofía, hará lo propio con sus estudios en el UWC Atlantic College de Gales de cara al mes de septiembre. Dos caminos dispares que hacen que los Reyes tengan que despedirse temporalmente de sus hijas mientras continúan haciendo frente a sus compromisos oficiales.

La esperada reaparición de la Reina Letizia en Mallorca

Era el pasado domingo, 30 de julio, cuando la Reina Letizia llevaba a cabo su primera aparición en Mallorca. Aunque llegó a la isla el día anterior, no fue hasta el final de la semana cuando pudo verse a la consorte en público por la clausura del Atlàntida Mallorca Film Fest. Un evento al aire libre en el que la madre de la heredera al trono lució impecable con un vestido largo a la par que ligero, de gasa transparente, apliques florales, tirantes, cinturón rematado en pompones y una abertura en el escote en forma de lágrima.

El diseño negro, firmado por Uterqüe, forma parte de la colección de verano de 2020 y permitía que la periodista pudiera lucir su bronceado veraniego y su figura tonificada. Sin duda alguna, una elección de lo más acertada que hizo que, una vez más, todas las miradas se posaran sobre la esposa del monarca español.