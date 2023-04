La Reina Letizia estrena en Córdoba el vestido florido más deseado (y a buen precio) de la primavera

La Reina Letizia ha llegado a Córdoba derrochando flores, tal y como pide esta primavera. Así la vimos en su anterior aparición y así continúa. Pero esta vez es distinta, porque estrena vestido y además uno precioso, colorido, favorecedor y 'Made in Spain'... Todo son virtudes en este nuevo diseño que llega a su vestidor para arrasar. ¡Nos encanta!

Esta era una visita muy apetecible y la Reina Letizia se ha vestido con gusto y ganas. Ha viajado a la bella ciudad andaluza para presidir la tercera jornada del Tour del Talento (que antes pasó por Zaragoza y Valladolid) y el anuncio del ganador del Premio Fundación Princesa de Girona 2023 en la categoría de Artes y Letras, celebrada en el Gran Teatro de Córdoba. Siempre que se trata de estas citas, donde se pone en valor la capacidad de los jóvenes, Doña Letizia se muestra más abierta y juguetona. No duda en participar de las actividades que le proponen y las charlas con los estudiantes se suceden en un ambiente muy distendido. En estos casos, su look casi nunca es 'relamido' ni difícil, tirando a menudo de trajes de chaqueta y pantalón. Pero esta vez ha decidido romper sus costumbres. No podemos decir que su estilismo sea casual, pero nos convence que haya dado este giro hacia lo más femenino.

El vestido lo tiene todo para ganar: es un diseño de crepé por debajo de la rodilla, de cuello redondo, con manga al codo fruncida en el hombro y un drapeado que cruza el pecho desde el hombro hasta la cintura y que se extiende en cinturón con hebilla. Su gran valor reside en ese estampado tan animado que nos huele a flores y nos alegra la vista en verdes, lilas, naranjas, amarillos y rosas... Todo un festival de color pastel para el que consideramos, desde ya mismo, su gran look ganador de primavera.

Lo mejor es que es un diseño muy asequible. De la firma española Cayro (de la que su hija Leonor tiene un vestido naranja y rosa), el modelo Violeta, que cuesta 96,90 euros. Mejor imposible. ¿Cuánto tardará en agotarse?

La Reina Letizia ha combinado su vestido con complementos en rosa: una cartera de mano y unos salones de ante de Magrit, que tiene desde hace varios años. Observamos la doble suela que ha incorporado a los zapatos, igual que ha hecho como casi todo su calzado para hacerlo más cómodo debido a su dolencia de pies. Estos dan la dulce réplica al vestido.

Por otro lado reparamos también en sus bonitos pendientes: largos, con forma romboidal y de filigrana cordobesa. Estos tienen historia, pues se los regaló en 2005 la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba San Eloy. Los recuperó en un acto en Alicante el pasado febrero, así que era casi obligado que volviera a ponérselos en Córdoba. Son de oro blanco con 17 diamantes y trabajados mediante la técnica de la filigrana cordobesa. En su mano, por supuesto, no faltaba el anillo de Coreterno con mensaje: "El amor todo lo mueve".

Aquí termina su agenda oficial la Reina Letizia por esta semana. Y no ha podido rematarla mejor, dejando una estela florida y perfumada.