El look más sobrio de la Reina Letizia para asistir a la Pascua Militar y su capa reutilizada de Carolina Herrera

Como cada año, el Salón del Trono del Palacio Real de Madrid ha vuelto a acoger a la Reina Letizia, al Rey Felipe VI, a los responsables de los 3 ejércitos, otros miembros de las Fuerzas Armadas y al Presidente del Gobierno para celebrar la Pascua Militar. Este acto castrense, instaurado por Carlos III, se celebra cada 6 de enero para conmemorar la reconquista de Mallorca en 1782 y poco tiene que ver con los reyes magos. El protocolo exige a los hombres chaqué, para las mujeres falda larga o vestido hasta los pies –a pesar de ser un acto de mañana– y para los militares uniforme de Gala. Naturalmente, la Reina Letizia ha querido seguir el 'dress code' a pies juntillas y ha lucido uno de sus looks más sobrios.

Son pocos los diseñadores que han tenido la oportunidad de vestir a la soberana para este acto. Felipe Varela, Lorenzo Caprile, Armani, algún detallito (una capa) de Carolina Herrera y alguna firma española de moda sostenible como Maksu. Este evento diurno no permite a la Reina jugársela demasiado, ni incluir tendencias. A lo largo de los años, han sido muchas las veces en las que la Reina Letizia ha repetido look. Hasta 3 años casi consecutivos lució un conjunto de falda y chaqueta en color verde oliva. Repetir vestido se ha convertido en el panem nostrum quotidianum para este acto tan solemne. Sin embargo, reutilizar prendas es algo cada día más común entre las royals y la Reina Letizia siempre ha apostado por la sostebinilidad y en diseño 'made in Spain'.

Abertura trasera, la original forma de enseñar piernas de la Reina Letizia durante la Pascua Militar

Aunque el protocolo es firme, en los últimos años, ha ido incorporando microtendencias que se pueden interpretar de estilismos realmente clásicos. Por otro lado, en los zapatos y el joyero sí que la hemos visto incluir variedad de firmas conocidas: Tous, Nina Ricci, Chanel, Magrit. En ese aspecto, su majestad puede innovar cuanto quiera.

En 2020 la Reina Letizia lució un abrigo-vestido en color azul Klein que dejaba ver tras una abertura frontal sus piernas. Este año, ha querido darle un giro a este look y ha apostado por una falda con abertura trasera, bien rematada y que solo dejaba ver sus piernas hasta la altura de las corvas al dar la zancada.

Los accesorios de la Reina Letizia a juego con las prendas

En esta ocasión, la Reina Letizia apostó por un (casi) total black look formado por una falda de corte columna; un top de estilo sastre en color perla que se adivinaba debajo de una capa negra con pelo en el cuello que nos sonaba mucho; y unos salones negros de tacón bajo que casi rozaban el estilo kitten. Para rematar su look, llevó en su mano un bolso negro de tipo clutch con cierre metálico en la solapa frontal.

La capa que lució era un diseño de Carolina Herrera y la había estrenado ya en la Pascua Militar de 2023, eso sí, combinada con un vestido granate de Felipe Varela con encajes y pedrería en pecho y brazos. Esta vez el estilismo giraba entorno al color negro de la falda y de los tacones, por lo que la capa no pudo estar mejor elegida.

La blusa en color perla con el cuello más chic

Al retirar su capa, cuando llegó al interior del Salón del Trono, dejó ver una preciosa blusa con un corte muy especial. Su diseño navegaba entre el cuello chimenea y el cuello Perkins, original y elegante. Esta blusa confeccionada en una tela satinada en color perla tenía mucho movimiento y una caída extraordinaria que compensaba la seriedad de la falda y aportaba luz a su estilismo.

La Pascua Militar es, sin duda, un evento que va más allá de lo ceremonial, y se ha convertido en una pasarela de moda en la que la Reina Letizia despliega su estilo más clásico. Cada elección de vestuario refleja no solo su elegancia innata, sino también su capacidad para adaptarse a las circunstancias y al contexto de la ocasión. En definitiva, la Reina Letizia ha logrado convertir la Pascua Militar en un evento donde la moda y la tradición pasean de la mano sin grandes sorpresas.