La Reina Letizia ya no esconde su favoritismo por el azul: más de la mitad de sus looks de este verano eran de este color tan celestial.

No es casualidad que de los cinco looks que le hemos visto a la Reina Letizia durante sus vacaciones en Mallorca, tres hayan sido de color azul. Ya no hay duda de que es su nuevo color favorito. Y ni su antaño rojo fetiche ni el rosa (que ha escalado mucha posiciones) superan en número a los modelos en azul que ha incorporado en su vestidor.

Esto no viene solo de este «verano azul» tan llamativo. Porque lo cierto es que Letizia ha ido virando en los últimos años hacia este tono más sosegado, sereno y relajante. Así, casi como si nada, a través de faldas, pantalones, blusas, vestidos… Poco a poco, sus perchas se han ido llenando de azules hasta formar toda una ‘nube’ de estilo.

Letizia nos sorprendió en su primera cita veraniega con un sofisticado vestido de Galcon Studio, continuó con un vestido cruzado de lino de Adolfo Domínguez y siguió con un diseño largo de rayas de María de la Orden Studio. Tres estrenos y tres sobresalientes que iban perfectos en la isla balear y con el fondo del Mediterráneo.

Echando a vista atrás, la Reina se ha decantado muchas veces más por prendas azules, tanto para eventos importantes como la Pascua Militar como para audiencias en La Zarzuela. Siempre es un buen momento para ponerse de azul. En su caso le favorece mucho y con el intenso bronceado que se gasta últimamente, mucho más.

Tiene ropa en toda la tonalidad: azul marino, azul índigo, azul petróleo, azul turquesa, azul cielo… Todos le van bien y claramente resultan menos ‘agresivos’ que el rojo. Si con este pisa fuerte y empoderada, con el azul se torna más suave y amable.

Sin que esto signifique que deba aparcar del todo el color de la pasión, damos la bienvenida a esta etapa azul de Letizia, estilo picassiana, con la que el verano se lleva mejor. Y así hasta que pasemos a otra cosa. A continuación os dejamos los mejores diseños azules de la Reina.